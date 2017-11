Suomenniemen kirkkokuoroa kuullaan kohta levyltä

SUOMENNIEMI Ohjelmistosuunnittelija Antti Pakarisen talon kellarissa soivat kauniit joululaulut. Pakarinen ei ole aikaistanut joulua, vaan joululaulujen kuuntelu liittyy Suomenniemen kirkkokuoron joululevyn hiomiseen painatusta varten.

– Hattua nostetaan korkealle. Ei tästä ilman Anttia olisi tullut mitään, kuorossa laulava suomenniemeläinen muusikko Hannu Tiihonen suitsuttaa.

Suomenniemen Leppäniemessä asuvan Pakarisen työhuoneeseen on kertynyt erilaisia soittimia.

– Olen bändeissä soittanut pienen ikäni. Rummut on pääsoitin. Soitan niitä sillä tavalla, että kehtaan muillekin soittaa, hän kertoo.

Pakarinen opiskeli aikoinaan digitaalista ääntä ja kaupallista musiikkia ammattikorkeakoulussa Virroilla.

– Olin siellä pari vuotta. Jossakin vaiheessa tuli ajatus, että ala riittää minulle harrastustouhuna, diplomi-insinööriksi sittemmin valmistunut mies tilittää.

Kirkkokuoron nykykoostumuksessa laulavat Marja Laamo, Marja-Leena Karhu, Aili Luntinen, Pirjo Nirkko, Seppo Sillman, Raimo Ruhanen, Hannu Tiihonen ja Tiina Tähtinen, joka tuli mukaan levyn äänittämisen jälkeen. Kuoroa johtaa alueseurakunnan kanttori Maria Kemppinen.

– Meillä on ollut kirkon 150-vuotisjuhlavuosi ja muita isompia tapahtumia, joissa olemme olleet mukana. Ajattelimme että nyt on tällainen rauhallisempi vuosi, mutta tulikin tämä levyjuttu. Se on taas uusi kokemus, Kemppinen pohtii.

Hannu Tiihonen ei ollut ensimmäistä kertaa levyä äänittämässä. Pitkän uran tanssimuusikkona tehnyt mies levytti jo vuonna 1966 singlen Matti Mustosen orkesterin säestämänä Polydor-levymerkille. Levyn a-puolella oli tango Rakkauden vanki.

– Siihen aikaan piti olla levylaulaja, sai paremmin keikkoja, Tiihonen mainitsee.

Rumpalin levytysura sai jatkoa vasta nyt, 51 vuoden jälkeen.

Antti Pakarisen työstämä materiaali lähetetään painettavaksi. Levyn on määrä ilmestyä joulukuun alkupuolella.

– Meillä on joulumyyjäiset toisena adventtisunnuntaina, Maria Kemppinen muistuttaa. Levystä otetaan aluksi 400 kappaleen painos.

