Maakuntauudistuskiertue alkoi Saimaanharjulta

TAIPALSAARI Maakuntauudistuksen kuntaturneen vauhdittajaksi on valjastettu Etelä-Karjalassa jopa Nestori Miikkulainen sukuineen.

Etelä-Karjalan liiton tietoiskussa Miikkulainen on Taipalsaaren Suuressa Jänkäsalossa asuva leskimies.

Toisin kuin Juha Vainion klassikkokappaleessa, maakuntaliiton lanseeraamaan Nestori Miikkulaisen yhteydessä ei puhuta mitään saimaannorpista. Jänkäsalon Miikkulainen kasvattaa lampaita.

Nestori ryhtyy miettimään terveyspalveluja nitkautettuaan selkänsä rantakivillä. Tästä alkaa tarinan opetus.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) yhden hengen päivystysyksikkö tulee Nestorin kotiin. Nuori nainen tutkii veteraanin selän ja antaa kipupiikin sekä lihaksia rentoutettavaa lääkettä. Seuraavana aamuna Miikkulainen on kuin uusi mies. Poissa on murhe ja vaiva.

– Jutun juju on se, että näistä jokainen hahmo tarvitsee jotakin maakunnan palveluita, Etelä-Karjalan liiton viestintäpäällikkö Ritva-Liisa Pulkkinen esittelee Miikkulaisia.

Pulkkinen oli viime maanantaina mukana vetämässä maakuntaliiton kuntaturneen tietoiskua Taipalsaaren kirjastossa Saimaanharjulla. Hän uskoo Miikkulaisten vievän tietoa maakunnan palveluista riittävän yksinkertaisella kielellä ja havainnollisesti.

– Täällä on esimerkiksi Santeri Miikkulainen, joka on palo-opiston opiskelija ja palokuntanuori, Pulkkinen kertoo. Palotoimikin on yksi tärkeä palanen palvelupaletissa.

Junnu Vainio ei varmaan osannut ajatella 1980-luvun alussa, minkälaisiin sfääreihin Vanhoja poikia viiksekkäitä -laulun päätähti Nestori Miikkulainen joskus yltää. Vainiohan loi tarinan puumalalaisesta Nestori Reposesta kuulemansa tarinan ympärille ja risti hahmon vanhan tuttunsa, kotkalaisen jalkapallomiehen Nestori Miikkulaisen mukaan.

– Annoin Junnulle luvan, kunhan ei vaan tule pornolaulua, Miikkulainen kertoi tämän kirjoittajalle tuoreeltaan.

