Savitaipale nostaa veroprosenttia – Lemillä ja Taipalsaarella päätettiin verottaa ensi vuonna entiseen malliin

TULOVEROPROSENTTI nousee Savitaipaleella.

Kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina vuoden 2018 veroprosentiksi 21,50.

Asian käsittely sujui kokouksessa kivuttomasti ja vähin puhein. Valtuutettu Jyrki Keränen (sd.) tiedusteli veroprosentin noston euromääräisiä vaikutuksia.

– Puolen prosenttiyksikön nosto tuo kunnalle 242 000 euroa lisää tuloja, kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen vastasi.

– Korotuksella haetaan kunnalle taloudellista vahvuutta ja vakautta tulevaa maakuntauudistusta ajatellen, hän jatkoi.

Hallintojohtaja Virpi Myllyharjun mukaan kunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen nykyisen palvelutason ja sen laadun säilyttäminen olisi ollut hankalaa ilman tuloveroprosentin nostoa.

Kiinteistöveroprosentit säilyvät Savitaipaleella ennallaan.

Kokoomuksen valtuutettu Liisa Kilpi olisi tosin nostanut muun kuin vakituisen asunnon verotusta ja pitänyt tuloveroprosentin nykyisellään. Vastaesitystä hän ei kuitenkaan tehnyt.

– Savitaipaleella on paljon kesämökkiläisiä. Miksi emme siis nosta vapaa-ajan asuntojen verotusta 1,10 prosentista esimerkiksi 1,30 prosenttiin, Kilpi pohti.

Myllyharjun mukaan kiinteistöveroista saavat tulot ovat pieniä tuloveroon verrattuna. Kilven ehdottama 0,2 prosenttiyksikön korotus tarkoittaisi vain tuhansia euroja lisää.

– Mutta tätä korotustahan voidaan pohtia uudelleen vuodelle 2019, Myllyharju tuumi.

Lemillä kunnanvaltuusto päätti pitää verotuksen kuluvan vuoden tasolla. Vuosina 2014–2017 tuloveroprosentti on ollut Lemillä 21,00.

Jarmo Tölski (kesk.) piti tärkeänä, että Lemin veroprosentti on jatkossakin kilpailukykyinen naapurikuntiin verrattuna.

– Jotta saisimme säilytettyä muuttovoiton, sen pienenkin, joka meillä nyt on, Tölski perusteli.

Hän muistutti, että todellinen veroprosentti on useimmilla lemiläisillä 12–15. Vain oikein isotuloiset maksavat täyden prosentin tai lähelle sitä.

– Veroprosentti on nyt nelisen vuotta pysynyt samassa linjassa, Tölski pohti.

Taipalsaarella kunnanvaltuusto päätti Lemin tavoin säilyttää tuloveroprosentin ja kiinteistöverot nykyisellään.

Valtuutetut eivät käyttäneet puheenvuoroja aiheen käsittelyssä. Kunnan tuloveroprosentti on siis 20,50 myös vuonna 2018.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Tuloveroprosentit 2018 (2017)

Lemi: 21,00 (21,00)

Savitaipale: 21,50 (21,00)

Taipalsaari: 20,50 (20,50)

Kiinteistöveroprosentit 2018

Lemi: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,13, vakituinen asuinrakennus 0,53 %, muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,13 %

Savitaipale: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93, vakituinen asuinrakennus 0,50 %, muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 %

Taipalsaari: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05, vakituinen asuinrakennus 0,50 %, muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 %

