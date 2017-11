Muistelmateos Tornion kylän elämästä valmistui viime hetkellä

SAVITAIPALE Pikku-Fiatin jalkatilassa kuskattu porsas, viinapullalla vauhkoonnutettu kukko ja 240 kiloa armeijan hylsyjä kerännyt pikkupoika seikkailevat monen muun tahon ohella muistelmateoksessa Muistaha meä, joka julkistetaan ensi sunnuntaina. Kirja avaa maiseman menneiden vuosikymmenien Tornion kylään.

– Kun tämä projekti alkoi, tienoo syttyi elämään, kirjan koonnut pastori Marja Mäkilä pohtii. Espoolainen Mäkilä on ollut vuodesta 2007 lähtien vapaa-ajan asukkaana Torniossa.

Ajatus kirjan julkaisemisesta sai alkunsa elokuussa 2011. Marja Mäkilä järjesti miehensä Ilmari Mäkilän kanssa entisellä koululla seurat, joihin kahden puhelinsoiton puskaradio toi 37 vierasta. Jokainen aikuisista kertoi suhteestaan Tornion kylään ja samalla monenmoisia muisteloita.

Sovittiin että jokainen yrittäisi kirjata henkilökohtaisia kokemuksiaan kirjaa varten. Asia jäi hautumaan ja sai vauhtia vasta viime vuoden heinäkuussa, jolloin Anne Niinimäki järjesti Torpparin tuvalla tiedotustilaisuuden kirjaprojektista. Tämän vuoden alussa perustettiin kirjatyöryhmä, johon valittiin Mäkilän lisäksi Niinimäki, Raimo Kylliäinen, Veikko Ahtiainen ja Veijo Kylliäinen.

Nyt muistelmateos on kansien välissä. Tornion kylän elämää lähinnä vuosien 1939–67 aikana kuvaillaan 43 kirjoittajan voimin.

– Moni on kirjoittanut niillä kansakoulutaidoilla, joita tässä koulussa on saatu, Marja Mäkilä arvioi. Hän kertoo stilisoineensa osan teksteistä.

Rönsyjäkin on jätetty, sillä aidot tarinat ja kokemukset ovat teoksen tärkeintä antia, eivät kaunokirjalliset hienoudet.

– Monella oli ajatukset vähän ilmaan heitettyinä. Minä olen ottanut niitä kiinni, Mäkilä kuvailee.

Tornion kirjan julkistamisjuhlaa vietetään Hämäläisen metsästysmajalla su 19.11. kello 13.

