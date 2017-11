Vielä Olkkolan kehittämisestä

Olen saanut eri tavoin runsaasti myönteistä palautetta Länsi-Saimaassa olleesta mielipidekirjoituksestani.

Minua on pyydetty täsmentämään, miten organisoisin kehittämistyön ja tarkentamaan yhteisöllisen toiminnan mallia.

Kunnan omat luottamus- ja virkamiehet tietenkin tietävät parhaiten, miten edetään. Itselläni on kokemusta kehitysyhtiötyöstä, josta on saatu eri puolilla Suomea hyviä kokemuksia. Sellainen tarvitaan Savitaipaleelle ja tähän voi Olkkolankin eteenpäin vieminen jatkossa osittain tukeutua.

Parhaiten tulosta ja ketteryyttä saadaan kehitysyhtiöllä, jossa yksityinen ja julkinen tekevät yhteistyötä. Keskeistä on kehittää uusi strategia, joka antaa kunnalle, vanhoille ja uusille yrityksille sekä kuntalaisille uutta elinvoimaa.

Olkkolan uutta suuntaa hahmottelin aiemmassa kirjoituksessani. Kartanoon kaivataan useampia ennakkoluulottomia palveluyrittäjiä, jotka voivat viedä esittämiäni hankkeita eteenpäin (yrityskiihdyttämö). Sellaisia kyllä löytyy, jos halutaan. Oma talonmieskin kartanosta huolehtimiseen varmaan löytyisi. Hänelläkin voisi olla oma kiinteistöpalveluyritys, joka voisi palvella muitakin.

Yhteisöllisen toimintamallin kehittämisessä paikalliset asukkaat ovat parhaita asiantuntijoita. Olkkola on vain ”avattava” heille. Nykyiset ja uudet harrastuspiirit tulisivat mielellään myös upeaan kartanoon. Itse lisäisin kulttuuri-, musiikki-, tiede-, taide-, historia-, kirja-, luontoterapia-, laihdutus- ja rantasaunapiirejä. Digitaalisten ja viestinnällisten valmiuksien lisääminen tarjoaisi mahdollisuuksia monenlaisille opiskelu- ja porinapiireille sekä nettiradio- ja televisiolähetyksille.

Kirjaston, kunnan kulttuurisihteerin, vanhuspalvelujen, liikuntatoimen sekä kansalaisopiston ja lukion aloitteellisuudella sekä yhteistyöllä asioihin voidaan saada uutta vauhtia.

Parissa palautteessa on on esitetty huoli, että kunta myy kartanon halvalla jollekin yksityiselle miljonäärille (ulkomaalaiselle), joka aitaa historiallisen kartanon alueen muilta saavuttamattomiin. Rohkenen epäillä sen tapahtuvan, vaikka sellaista on jo kerran 1990-luvulla yritetty.

Venäjän keisari Aleksanteri I vieraili Olkkolassa toukokuussa 1803. Pidetään ovet auki myös mahdollisille tuleville valtionpäämiesten vierailulle.

Vuonna 2019 uudempi versio Kalevasta täyttää 170 vuotta. Olkkolassa syntynyt Daniel Europaeus keräsi siihen puolet runoista. Juhlimisen paikka Savitaipaleella. Ei olisi liioiteltua kutsua tasavallan presidentti juhliin, jotka Savitaipale toivottavasti järjestää itsenäisenä kuntana näyttävästi.

ILKKA HUOVIO

kanslianeuvos,

Savitaipaleen

vapaa-ajan asukas

P.S. Voisimmeko saada kunnanvaltuuston kokoukset nettiin, yleistyvän maan tavan mukaisesti. Eduskunta ja monet kunnat ovat jo siellä. Voisimme kaikki seurata kotikuntamme asioiden eteenpäinviemistä.