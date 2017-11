Savitaipaleella ja Taipalsaarella on avattu mobiilisuunnistusradat – Lemin vuoro tulee ensi keväänä

SAVITAIPALE Petynkankaan supillakin pääsee nyt suunnistamaan Pokémon-hengessä. Raja-Karjalan Suunnistajat (RaKaS) on avannut alueella mobiilisuunnistusradan, jossa rastit haetaan älypuhelimesta. Kompassia ja paperikarttaa ei välttämättä tarvita.

– Tämä voi olla tapa, jolla nuoret saadaan innostumaan suunnistuksesta, seuran puheenjohtaja Jussi Eskelinen pohtii.

Petynkankaan lisäksi RaKaS on avannut mobiilisuunnistusradat eli Mobo-radat Taipalsaaren Röytyssä ja Saimaanharjulla. Jokainen kolmesta radasta on rakennettu ensisijaisesti kouluja ajatellen, vaikka kaikki muutkin kuntoilijat ovat tervetulleita rasteille. Lemin Kuukanniemi saa oman mobiilisuunnistusradan ensi keväänä.

Ratojen rakentaminen liittyy koko Etelä-Karjalan alueella toteutettavaan kolmivuotiseen hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kartoittaa koulujen lähiympäristöt. Suunnistusseurojen vetämä projekti alkoi viime vuonna.

– Tarkoituksena on tuottaa kouluille opetusvälineitä, ettei puhelinluettelojen kartoilla tarvitse enää suunnistaa. Samalla saadaan muillekin liikuntapaikka, jossa voi kokeilla suunnistusta. Siellä on rastit, jotka voi käydä noukkimassa, Eskelinen esittelee.

Kuukanniemenkin mobiiliradan toteuttaminen kuuluu RaKaSille. Lappeen Riento vastaa Lemin kirkonkylään tulevasta radasta. Tarvittavan sovelluksen voi ladata älypuhelimeen osoitteesta: mobo.suunnistus.fi.

Petynkankaan Mobo-radan aloituspiste on osoitteessa Jonni Myyräntie 3 eli Savitaipaleen jäähallin lähistöllä. Röytyn radan aloituspiste on Taipalsaaren kirkon lähistöllä Muukkolantie 1:ssä. Saimaanharjun Mobo-radalle lähdetään urheilukentältä (Kuhatie).

