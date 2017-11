Marraskuinen tiistai on täynnä musiikkia – tuubansoittaja ja jazzpianisti konsertoivat Savitaipaleella

SAVITAIPALE Muusikot Harri Lidsle ja Miikka Kallio vierailevat tiistaina 21. marraskuuta Savitaipaleella. He pitävät kolme konserttia, joista löytyy kuunneltavaa kaikenikäisille.

Lidsle on Lahden kaupunginorkesterin tuubansoittaja. Orkesterityön ohella hän konsertoi omin konsertein ympäri maailmaa.

Lidsle soittaa tuuballaan lähes kaiken, mitä ikinä on nuoteiksi kirjoitettu.

Miikka Kallio puolestaan on lahtelainen jazzpianisti ja Lahden Ristinkirkon vs. urkuri. Kallio säveltää myös nykymusiikkia ja on erityisen suosittu Pietarissa, missä hän saa teoksiaan vuosittain esille Pietarin Filharmonikkojen esittämänä kamarimusiikkisarjoissa.

Musiikkipäivä alkaa kello 9 ja 10 Tuubakimalaisen matka historiassa -konserteilla Kivikoululla. Eskarin salissa pidettäviin konsertteihin on vapaa pääsy paikkakunnan kaikilla alle kouluikäisillä.

Iltapäivällä kello 14 on vuorossa Toimintakeskus Suvannossa senioreille suunnattu 100 vuotta mestareita -konsertti, johon kuuluu myös yhteislaulua.

Kirsikkana kakun päällä on kirkossa kello 18 alkava Musiikkia sadan vuoden takaa -iltakonsertti, jonka ohjelmassa on muun muassa Sibeliusta, Järnefeltiä ja Tsaikovskia.

Myös Suvannon konserttiin ja kirkkoon on vapaa pääsy.

Kirkkokonsertin ohjelma on maksullinen ja puolet konsertin tuotosta ohjataan urkurahaston hyväksi.

LSS

