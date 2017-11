Aalto-yliopisto lähti kehittämään Sarviniemeä – yleisötilaisuus järjestetään Taipalsaarella joulukuussa

TAIPALSAARI Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on aloittanut Sarviniemen aluetta koskevan suunnitteluyhteistyön Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa.

Tavoitteena on laatia suunnitelmat Sarviniemen kehittämiseksi palvelemaan paikallisia virkistyskäyttäjiä sekä matkailutoimintaa kestävästi ja laadukkaasti luontoarvoja vaarantamatta.

Sarviniemi virkistysaluesäätiön uusin kohde ja keskeinen Saimaa Geoparkin käyntikohde.

Aalto-yliopistosta pian valmistuvat maisema-arkkitehti Tuuli Salovuori ja arkkitehti Jenni Salomaa hiovat talven mittaan diplomityönään valmiiksi suunnitelmat Sarviniemen alueen yleisilmeestä sekä sinne tulevista rakenteista ja rakennuksista.

Tekeillä olevia suunnitelmia on mahdollista kommentoida Taipalsaaren kunnantalolla tiistaina 12. joulukuuta järjestettävässä yleisötilaisuudessa, josta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Kaikki tähän mennessä saatu yleisöpalaute huomioidaan suunnittelussa, ja virkistysaluesäätiö ottaa edelleen vastaan toiveita ja ideoita Sarviniemeen liittyen.

Virkistysaluesäätiö vuokrasi Metsähallitukselta 7 hehtaarin alueen Sarviniemestä toukokuun alussa, ja samaan aikaan käynnistyi Sarviniemi retkikohteeksi -hanke.

Hankkeessa on järjestetty talkoita alueen kunnostamiseksi viihtyisäksi retkeilijöitä varten.

Kuvanäyttely ihmisen ja luonnon yhteiselosta Saimaan rannoilla varhaisina vuosituhansina on esillä Taipalsaaren kunnantalolla marraskuun loppupuolelta jouluun asti. Muissa kunnissa näyttely tulee esille ensi vuoden puolella.

Näyttelyn laatija on Markku Paakkinen ja se on osa Sarviniemi-hanketta.

