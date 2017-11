SAVITAIPALE Tänä vuonna 85 vuotta täyttäneen Savitaipaleen kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Eila Kajanus-Jurvanen on saanut Etelä-Karjalan maakuntayhdistykseltä kunniakirjan ansioistaan kotiseututyössä.

Maakuntayhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu luumäkeläinen Antti Lankinen. Myös vuoden 2017 Etelä-Karjalan vuosikirja Maakunnan miehiä: P.E. Svinhufvudista Valto Käkelään on julkistettu.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi