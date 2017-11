Savitaipaleen Nette-tamma palkittiin

SAVITAIPALE Suomenhevostamma Nette on palkittu vuoden 2017 menestyneimpänä suomenhevosmatkaratsuna. Tamman omistaa savitaipalelainen Anna Mennola.

Palkinnon myönsi suomenhevosen ratsastuskäyttöä edistävä Suomenratsut ry. Nette suoritti yhteensä 156 hyväksyttyä kilpailukilometriä sekä ainoana suomenhevosena 60 kilometrin kilpailun hyväksytysti. Nette oli myös vanhin matkaratsastuksessa kilpaillut suomenhevonen.

20-vuotias Nette on monelle savitaipalelaiselle tuttu, sillä se on vuosien mittaan esiintynyt monissa tapahtumissa ja toiminut hyväntekeväisyystehtävissä, muun muassa ikäihmisten hoivakoti Kaijankodin kummihevosena.

Seuraavan kerran Nette on tavattavissa Savitaipaleella Outisen talon pihapiirissä järjestettävässä itsenäisyysjuhlassa 6. joulukuuta.

MATIAS LÖVBERG

