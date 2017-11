Päättäjien palkkiot ovat Länsi-Saimaan kunnissa samassa linjassa

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot nousivat puheenaiheeksi Lappeenrannassa lyhyen kaupunginvaltuuston kokouksen myötä (ES 14.11. & 15.11.).

Aihe kiinnostaa myös Länsi-Saimaan Sanomien lukijoita. Selvitimme levikkikuntien kokouspalkkiot ja -käytännöt.

Kysymyksiin vastasivat Lemin talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen (PP), Savitaipaleen hallintojohtaja Virpi Myllyharju (VM) sekä Taipalsaaren hallintojohtaja Johanna Mäkelä (JM).

Minkä suuruinen rivivaltuutetun kokouspalkkio on?

PP: Kunnanvaltuuston jäsenet saavat 48 euroa kokoukselta aina kolmeen tuntiin saakka. Sen jälkeen palkkiota tulee 24 euroa lisää jokaiselta tunnilta.

VM: Kokouspalkkio on 40 euroa. Kokouksen kesto ei vaikuta summaan.

JM: Palkkio on 50 euroa per kokous. Jos kokous kestää yli kolme tuntia, palkkioon tulee 50 prosentin korotus.

Saavatko kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtaja vuosipalkkaa?

PP: Kyllä. Valtuuston puheenjohtaja saa vuosipalkkaa 1 035 euroa ja kunnanhallituksen puheenjohtaja 1 605 euroa vuodessa.

VM: Kyllä. Valtuuston puheenjohtaja 900 euroa vuodessa ja kunnanhallituksen puheenjohtaja 1 800 euroa vuodessa.

JM: Kyllä. Valtuuston puheenjohtajan palkka on 1 100 euroa vuodessa ja kunnanhallituksen puheenjohtajan 1 700 euroa vuodessa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Lue lisää Päivän kysymys -palstalta torstain 23. marraskuuta Länsi-Saimaan Sanomista.