Tunnustus elämäkerrassa – Hector kävi nuorena myymälävarkaissa Savitaipaleella

SAVITAIPALE & LEMI Laulaja ja lauluntekijä Hector alias Heikki Harma kertoo juuri ilmestyneessä elämäkerrassaan Asfalttihippi, kuinka hän kävi talvella 1964 bändikaverinsa kanssa ruokavarkaissa savitaipalelaisessa myymälässä.

– Eihän meillä ollut rahaa paljon paskaakaan, joten meidän oli pakko varastaa kylän kaupasta leipää, makkaraa ja Viri-suklaavanukkaita suoraan reppuun. Taisimme syödä nekin hiihtomatkalla takaisin kämpille, Hector, 70, muistelee.

Mies ei ollut tehnyt läpimurtoa vielä vuonna 1964. Hector soitti Les Mirages -nimisessä helsinkiläisessä rautalankabändissä. Hän täytti tuona vuonna 17 vuotta.

Hectorin mukaan Les Mirages oli valmis kasvattamaan kuvitteellista suosiotaan myös pääkaupungin ulkopuolella.

Koulukaverin vanhemmilla oli mökki Savitaipaleen seudulla, ja nuoret soittajat saivat luvan käyttää mökkiä asemapaikkana. Toiveissa oli saada keikka tai pari seudulta.

Bändi kantoi hiihtoloman alkaessa junaan soittokamojen lisäksi hiihtovälineet.

– Savitaipaleelta saimme pakettiautokyydin jään yli Kuolimo-järven toiselle puolelle, missä hirsimökki löytyi iltapimeässä sankan lumisateen keskeltä. Mökki oli tietenkin kylmillään, ja sen lämmittämiseen jotenkin siedettäväksi kuluisi tunteja. Onneksi sauna lämpeni nopeammin, joten mökin lämpenemistä odotellessamme vietimme aikaa löylyssä siemailleen halpaa algerialaista punkkua, jota oli ostettu joltain lestinheittäjältä Auratalon Alkon liepeiltä, Hector kuvailee.

Parin päivän kuluttua kaksi soittajaa lähti hiihtämällä käymään Savitaipaleen kirkolla. Matka taittui hirveässä tuiskussa.

Parivaljakko onnistui sopimaan Les Miragesille keikan kahden päivän päähän Lemin Tapiolaan.

– Sinne me sitten roudasimme kamat paikallisella pakettiautolla. Mestassa soitti normaali tanssiorkesteri, vähän jatsahtava lappeenrantalainen bändi, joka tanssitti karjalaisia ensin. Orkesterin mentyä tauolle oli meidän vuoromme, 15–20 minuutin näytön paikka, Hector muotoilee.

Hän arvelee, ettei Tapiolan yleisö ollut ilmeisesti koskaan kuullut Beatles-biisejä eikä livenä edes rautalankaa, jotka muodostivat Les Miragesin ohjelmiston.

– Keikka oli järkyttävä. Tauon alkaessa naiset seisovat toisella puolella ja miehet toisella puolen parkettia. Me aloimme soittaa aika kovaa rautalanka-standardeja, mutta kukaan ei liikahtanutkaan tai lähtenyt tanssimaan.

Beatlesin tai Cliff Richardin biisikään eivät saaneet kansaa karkeloimaan.

– Kun pääsimme Twist and Shoutiin, alkoi jengissä tapahtua liikehdintää, mutta ei suinkaan tanssiparketille vaan ulos salista – mieluummin pakkaseen röökille tai buffetiin sumpille, mutta meidän esittämää kamaa ei jäänyt kuuntelemaan kukaan. Se oli halvaannuttava kokemus, eikä asiaa auttanut, että jazzbändinkin asenne oli enemmän kuin nihkeä, Hector tilittää.

Les Mirages vietti kaikkiaan viikon mökillä Kuolimon rannalla.

Koska rahavarat olivat huvenneet, nuori Heikki Harma lähti bändikaverinsa kanssa myymälävarkaisiin Savitaipaleelle.

– Oli helpotus palata Stadiin sen seikkailun jälkeen, Hector muistaa.

