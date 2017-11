Turasalon kuusia kelpaa ihailla – Pertti Mankki istutti kuuset 50-vuotiaan Suomen kunniaksi

TAIPALSAARI Komean huljakoiksi ovat kasvaneet Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan kunniaksi istutetut kuuset Taipalsaaren Suuressa Turasalossa.

Kummankin kuuset latvat heiluvat yli 20 metrin korkeudessa.

– Taimet maksoivat viisi markkaa kappale, kuuset istuttanut Pertti Mankki muistaa.

Mies istutti vuonna 1967 Suureen Turasaloon useampiakin kuusentaimia, mutta niin sanottu ykköskuusi ja varakuusi sijoitettiin tilan vanhan päärakennuksen pihaan.

– Yksin istutin molemmat.

Mankin mukaan juhlataimien hinta meni hyväntekeväisyyteen. Taimet maksoivat oikeasti noihin aikoihin jonkun pennin.

Kuuset alkoivat kasvaa vauhdikkaasti ja nyt kummankin latva on kunnioitettavan korkealla.

Ykköskuusen korkeudeksi mitattiin tänä syksynä 21,5 metriä.

– Eräänä talvena lumikuorma katkaisi kuusen latvan. Noin kolme metriä lähti hitoille, Mankki kuvailee.

Ykköskuusen paksuus on 187 senttiä. Kakkoskuusen korkeudeksi saatiin 23 metriä.

Pertti Mankin tytär Maija Sulkula ja vävy Veli-Matti Sulkula hoitivat mittaukset. Kumpikin on metsäalan ammattilainen.

– Nauroimme että mittaus on ainakin luotettava, Pertti Mankki kertoo.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

