Sankarihautausmaat on koottu verkkopalveluun

Sotasampo-verkkosivuille on avattu sovellus, johon koottu kattavasti tietoja ja kuvia kaikista Suomen sankarihautausmaista.

Uutta sovellusta varten jokaiselle hautausmaalle luotiin kotisivut, joilta selviävät niillä lepäävät sankarivainajat.

Sovelluksen avulla voi tutkia oman kylän tai kunnan hautausmaiden uhreja erilaisten visualisointien avulla, etsiä tietoa ja kuvia oman suvun tai alueen kaatuneista sotilaista sekä löytää heidän sodanaikaisia reittejään ja kuolinpaikkojaan kartoilta.

Sotasammon uutta sovellusta varten Suomen yli 600 sankarihautausmaata kartoitettiin ensimmäistä kertaa systemaattisesti noin 2 400 valokuvan avulla. Sankarihautausmaat on kuvannut Suomen Kameraseurojen Liitto ry:n jäsenjärjestöt eri puolilla Suomea.

Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Kaatuneiden muistosäätiö julkistivat sovelluksen viime keskiviikkona 22. marraskuuta.

Sotasampo on tietopalvelu, joka kokoaa yhteen talvi- ja jatkosotaan liittyviä keskeisiä kansallisia tietoaineistoja linkitettynä avoimena tietona. Hanke on osa Suomi Finland 100 -ohjelmaa.

Sankarihautausmaasovellus löytyy www.sotasampo.fi.

