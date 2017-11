Onko ratkaisu oikea?

Minut on vihitty Savitaipaleen kirkossa, käymme siellä jumalanpalveluksessa kesällä ja joskus talvellakin.

Vaimoni sukua lepää siunatussa maassa niin kirkon oven edustalla kuin tien toisella puolen olevalla vanhalla hautausmaalla.

Suvun vanhin ilmaisi huolensa seurakuntaliitoksesta ruokapöytäkeskustelussa. Päätin hieman tutkia asiaa ja kaivoin internetin syövereistä seurakuntien palkkaaman kehittämiskonsultti Raimo Turusen raportin vuodelta 2016.

Mielenkiintoista on se, että seurakuntien liitos olisi itse asiassa niiden jakautumisen peruuttamista. Taipalsaaren seurakunta on perustettu 1571. Savitaipale on erkaantunut siitä vuonna 1639 ja Lemi vuonna 1807.

Historiallisesti liitos on samaan tapaan helposti perusteltavissa kuin Krimin niemimaan liittäminen Venäjään. On olemassa yhteinen historia.

Liitos on täysin talouteen perustuva asia. Vanheneva väestö, alentunut kirkkoon kuuluminen ja pienenevä väestöpohja ovat asioita, joihin pelko seurakuntien heikosta taloudellisesta tulevaisuudesta perustuu.

Lemillä omaisuus on myyty, toiminta-avustusta saatu ja se on syöty.

Savitaipaleella ja Taipalsaarella on vielä metsää, mitä myydä. Savitaipaleella jopa niin paljon, että suunnitelmallisella metsänhoidolla pystytään rahoittamaan toimintakuluja merkittävästikin.

Liitoksen kohteena olevat seurakunnat tavoittavat rippikouluikäiset nuoret niin, että yhdeksän kymmenestä nuoresta käy rippikoulun. Markkinaosuus on siis yli 90 prosenttia. Savitaipaleella lähes 100 prosenttia.

Kosketuspinta tulevaisuuden veronmaksajiin on suuri. Miksi nämä nuoret etääntyvät seurakunnasta ja/tai lähtevät pois paikkakunnalta?

Auttaako seurakuntien yhdistyminen siihen, että nuoret kokevat seurakunnan toiminnan puhuttelevan heitä läheisemmin tai parantaako liitos yleisiä elämisen edellytyksiä niin, että nuorilla ei olisi tarvetta hakeutua pois kotiseurakunnasta?

Selvitysmies esittää raportin lopussa, että yhdistyminen tulisi suorittaa. Myös Kirkkohallituksen yleinen tavoite on sama. Suurempia yksiköitä ja parempi toiminnan tehokkuus pienemmällä henkilömäärällä.

Voitaisiinko pienempi henkilömäärä toteuttaa ilman liitosta yhdistämällä ja sopeuttamalla toimintoja edelleen?

Länsi-Saimaan Sanomat kertoi alkuvuodesta 2017 (verkkokysely 16.3., 108 vastaajaa), että kaksi kolmesta vastasi ”ei” seurakuntaliitokselle.

Kirkkoneuvosto äänesti Savitaipaleella tasan 3-3 ja puheenjohtajana toimineen virkaa tekevän kirkkoherran ääni ratkaisi tilanteen niin, että liitosta viedään eteenpäin.

Jos jonkun yrityksen asiakkaista kaksi kolmesta sanoisi, että emme pidä muutossuunnitelmastanne ja yhtiön hallitus äänestäisi samassa asiassa tasan, niin johtopäätös olisi, että asiaa ei kannata viedä eteenpäin ilman tarkennuksia tai parannuksia.

Mutta – seurakunta ei ole yhtiö. Ehkä kuitenkin kannattaisi vielä harkita, onko etenevä liitos ongelman ratkaisu vai ainoastaan burana, joka auttaa päänsärkyyn hetken poistamatta sen syytä.

JAAKKO KILPELÄINEN

Lappeenranta