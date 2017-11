Pappilanlahden ruoppaus alkoi Savitaipaleella pitkän odottelun jälkeen

SAVITAIPALE Venesataman ruoppaus alkoi Kuolimon Pappilanlahdella torstaina. Työn arvellaan kestävän 1–2 viikkoa.

Ruoppauksen urakoi Vesirakennus Ojanen Oy Punkalaitumelta. Yhtiön imuruoppaaja pumppaa massat Pappilanlahden pohjasta putkea pitkin geotuubeihin.

Ruoppausalueen huomaa myös silttiverhosta, joka on vedetty Pappilanlahdella rannasta rantaan.

– Se estää ylimääräisen sedimentin siirtymisen järven puolelle, kertoo vesistönsuojeluyhdistys Pro Kuolimon hallituksen puheenjohtaja Hannu Jokinen.

Jokinen kyyditsi ennen ruoppauksen aloittamista torstaina aamupäivällä veneellään kahden miehen mittaryhmää, joka luotasi ruoppausalueen. Kaksikko on suunnitteluyritys Rambollin palveluksessa.

Hannu Jokisen tietojen mukaan vesistönäytteitä otetaan Pappilanlahdelta jatkossa viikoittain.

Venelaiturit on siirretty työmaan ajaksi Hiukkanen-saaren sivulle.

Pappilanlahdelle saadaan keväällä tehtävän laiturilaajennuksen jälkeen 215 veneiden laituripaikkaa, mikä on lähes tuplasti enemmän kuin aikaisemmin. Maapaikkoja on samat 80 kuin ennenkin.

Ruoppauksen piti alkuperäisten suunnitelmien mukaan alkaa Pappilanlahdella jo elokuun lopulla.

