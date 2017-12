Kivikauden Saimaa kiehtoo nykyihmistä

TAIPALSAARI Tarinallisuus on Muinaisilla rannoilla -näyttelyn valttikortti. Sen huomasi Taipalsaaren uusi sivistysjohtaja Mikko Lumme päästessään kahdeksasluokkalaisen tyttärensä kanssa tutustumaan näyttelyyn, kun sitä koottiin viime perjantaina kunnantalon yläaulassa. Virallisesti näyttely avattiin maanantaina. Se on esillä Taipalsaaren kunnantalolla 22. joulukuuta saakka.

– Tämä on hienosti toteutettu. Yhden taulun luettuaan sitä odottaa jo innolla, miten tarina jatkuu, Lumme tuumi avajaisissa.

Näyttelyn laatinut ja sen tekstit tuottanut Markku Paakkinen piti kuitenkin tarina-sanaa niin kuluneena, ettei halunnut sitä nimeen. Tarinallisuuden hän allekirjoittaa.

Asiantuntija-apua Paakkinen sai Risto Järvisalolta, joka tuntee muun muassa muinaiset pyydykset.

– Kuvat ja tekstit kertovat, minkälaista elämää Saimaan rantamailla vietettiin kivikaudella, ja mitä ihmiset mahtoivat kohdata, Paakkinen sanoi.

Myös näyttelyn visuaalisuutta kehuttiin. Valokuvat on ottanut Arto Hämäläinen.

Piirroksista vastaa Paakkisen tytär Silja Paakkinen.

Paakkinen on tunnustettu luonto-osaaja. Länsi-Saimaan Sanomien (ent. Yhteissanomat) lukijoille hän on tuttu lehden entisenä päätoimittajana ja nykyisin vapaana kirjoittajana.

– Se, mitä kivikauden ihmisen päässä liikkui, on arvoitus. Mutta on kiehtovaa miettiä vastauksia. Kivikauden ihminen oli sitkeä metsästäjä, kalastaja ja keräilijä, joka lähti toisille sijoille kuin vaeltava eläin, jos ruokaa ei riittänyt.

– Kivikauden ihminen oli myös ajatuksiltaan ja yhteiskunnallisista vallankäyttäjistä vapaa, taiteilija ja filosofi sekä moraalisesti ja uskonnollisesti ajatteleva olento.

Viimeksi mainitusta löytyy Paakkisen mukaan runsaasti konkreettisia todisteita, esimerkiksi kalliomaalaukset ja muinainen keramiikka.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Muinaisilla rannoilla -näyttely esillä Taipalsaaren kunnantalolla (Kellomäentie 1) pe 22.12. saakka. Avoinna ark. klo 8–15.45. Vapaa pääsy.

Lue lisää torstain 30.marraskuuta Länsi-Saimaan Sanomista.

