Itsenäisyyttä juhlitaan monin tavoin Länsi-Saimaan alueen kunnissa

LEMIN itsenäisyyspäivän juhlinta alkaa sanajumalanpalveluksella Lemin kirkossa kello 10. Jumalanpalveluksen jälkeen on kunniakäynti sankarihaudoilla, jossa järjestetään seppelten lasku joka sankarihaudalle pääosin paikallisten nuorten toteuttamana. Jumalanpalveluksen jälkeen tarjolla on kahvit Lemin koulukeskuksessa kello 11.

Pääjuhla järjestetään Lemin koulukeskuksessa kello 12. Juhlapuhujana tilaisuudessa on professori emerita Pirkko Nuolijärvi. Illalla kello 17 lähtee kaikille avoin soihtukulkue liikkeelle jo 22. kertaa. Soihtukulkuetta varten kokoonnutaan kirkon pihalle kello 16.45.

Kulkueen reitti kiertää kirkonkylässä ja päättyy paloasemalle, jossa on mehutarjoilu. Juhlan päättää Suomi 100 -juhlavuoden ilotulitus urheilukentällä kello 18.

Savitaipaleella juhlinta alkaa Outisen maatilan pihapiirissä (Peltoinlahdentie 29) lipunnostolla kello 8.

Ohjelmassa on yhteislaulua ja lausuntaa sekä musiikkiesityksiä.

Kello 9 alkaen sytytetään kynttilät ja lasketaan sankarihaudoille lähes 300 kappaletta talkoilla valmistettuja havuseppeleitä.

Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus Savitaipaleen kirkossa alkaa kello 10. Mukana ovat myös kirkkokuoro, Savitaipaleen Mieslaulajat ja Ukkokuoro.

Jumalanpalveluksen jälkeen järjestetään kunniakäynti ja seppeleenlasku sankarivainajien muistomerkille, jossa on myös reserviläisten kunniavartio.

Suomi 100 -pääjuhlan muodostaa Naurun ryppyjä -musiikkinäytelmä Savitaipaleen liikuntatalolla. Esitys alkaa kello 13 ja siihen on vapaa pääsy. Musikaalin päätteeksi on järjestöjen kahvitarjoilu.

Savisata-työryhmä sytyttää kello 16 alkaen 101 jätkänkynttilää Peltoinlahdentien varteen. Ohjelmassa on myös itsenäisyysjulistuksen lukeminen, kuorolaulua sekä Taneli ja Charlotta. Tilaisuuden juontaa Ari Lindqvist.

Suomenniemen kirkossa järjestetään itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus kello 10.

Jumalanpalveluksen jälkeen on seppeleenlasku sankarihaudoille sekä itsenäisyyspäivän juhla seurakuntakodissa.

Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus alkaa Taipalsaaren kirkossa kello 10, jonka jälkeen on seppelten lasku ja kunniakäynti vapaussodan muistomerkillä ja viime sotien sankarihaudoilla.

SaiPan juniorit sytyttävät sankarihaudoille kynttilät ja jokaiselle haudalle lasketaan pieni havuseppele.

Jumalanpalveluksen jälkeen on kahvitarjoilu ja juhla seurakuntatalolla.

