Tuomiokirkkoseurakunta pyysi Mannerheimin julistuksen itselleen

SUOMENNIEMI Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta on halunnut Suomenniemen entisen pappilan ulkovarastosta löytyneen Mannerheimin julistuksen itselleen.

– Seurakunta on pyytänyt julistuksen huostaansa, koska julistus on osa Suomenniemen seurakunnan arkistoa, mistä johtuen se on asiaa koskevien säännösten mukaan seurakunnan omaisuutta, kertoo hallintojohtaja Markku Salmi tuomiokirkkoseurakunnasta.

Pappilan vaimonsa kanssa ostanut Veijo Jääskeläinen löysi julistuksen, joka annettiin talvella 1918.

– Seurakunta on kiitollinen Veijo Jääskeläiselle löytyneen asiakirjan toimittamisesta seurakunnalle, Salmi sanoo.

Jääskeläinen kaavaili alunperin, että hän laittaa julistuksen seinälleen.

