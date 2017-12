Itsenäinen Suomi on parhaimmillaan

Sinivalkoisen vuoden huipennuttua on jälleen aika palata arkeen. Toki 100-vuotiasta itsenäistä Suomea pitää edelleen juhlia, mutta hiljalleen katseet on käännettävä entistä vahvemmin nykyhetkeen ja myös tulevaisuuteen. Aivan 100 vuoden päähän ei kannata kuitenkaan tähyillä, viisi tai kymmenenkin vuotta on riittävän pitkä aikajänne nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kuluvan vuoden aikana valtakunnan rajojen ulkopuolelta on usein kysytty, mitä 100-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle ja suomalaisille voisi antaa lahjaksi. Näin sisältäpäin katsottuna voisi ehdottaa vaikkapa arvostetun ja palkitun puhujan, avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaojan ajatusmallia. Valtaoja on luennoinut esimerkiksi teemalla Nyt on parhaat ajat koskaan. Toki puhujan pitää aina hiukan kärjistääkin sanomaansa saadakseen sen kuulijoilleen perille, mutta monessa mielessä Valtaoja on oikeassa.

Suomalaisia vaivaa sietämätön nostalgian tarve, ja Valtaojan mukaan jokin sisäänrakennettu mekanismi ajaa kerta toisensa jälkeen muistelemaan ”vanhoja hyviä aikoja”, jotka eivät lopulta niin kovin hyviä olleet.

Mitä pidemmälle Suomenkin historiaa tutkitaan, sitä helpompi on todeta, että nykyään vaivattomiksi koetut arkiset askareet ovat ajan saatossa vaatineet tavattomia ponnisteluja.

Ei menneitä tietenkään saa kokonaan unohtaa tai tietoisesti sivuuttaa. Jos ei tunne historiaa, on vaikea ymmärtää tätä päivää. On nyky-Suomen onni, että itsenäisyyden säilyttänyt ja maan jälleenrakentanut sukupolvi oli jo ennen sotavuosia oppinut tekemään asiat usein vaikeimman kautta. Siitä syntyi suomalainen sisu, joka vei vaikka läpi harmaan kiven.

Eivät maailman vääryydet ja epäoikeudenmukaisuudet koskaan kokonaan katoa, mutta ei nykyhetkeä tai tulevaisuutta kannata myöskään tietoisesti katsoa ikään kuin aurinkolasien läpi. Lopulta kyse on asennemuutoksesta.

Kun suomalainen katsoo peiliin, sieltä katsoo takaisin yksi maailman onnellisimmista ihmisistä. Ja jos ei katso, Valtaoja neuvoo vaihtamaan peiliä.

MATIAS LÖVBERG

