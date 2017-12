Viestihiihdon olympiavoittajan toive toteutui Lemillä

LEMI Lemiläissyntyisen hiihtäjä Mirja Hietamies-Eteläpään (o.s. Hietamies, 1931–2013) mitalit ja palkinnot asetettiin itsenäisyyspäivän aattona näytteille Lemin vanhaan pappilaan.

– Äidin toive on nyt toteutunut, Hietamies-Eteläpään poika, savitaipalelainen tilausliikenneyrittäjä Petteri Eteläpää totesi tyytyväisenä.

– Hän halusi nimenomaan, että mitalit ovat esillä Lemillä ja lemiläisten – ja tietysti kaikkien muidenkin – nähtävänä, Eteläpää lisäsi.

Koko uransa Lemin Eskoja edustanut Hietamies-Eteläpää oli yksi 1950-luvun menestyneimmistä naishiihtäjistä.

Hän voitti viestihiihdon olympiakultaa Cortina d’Ampezzon olympialaisissa vuonna 1956 sekä olympiahopeaa henkilökohtaisella kymmenen kilometrin matkalla Oslossa vuonna 1952.

Mitalikaappi karttui jalometallilla myös Falunin maailmanmestaruuskilpailuissa vuonna 1954 sekä 1950-luvulla kilpailuissa kotimaan laduilla.

Hietamies-Eteläpää asui lähes 60 vuotta Savitaipaleella, mutta oli sydämeltään aina lemiläinen. Hänet on myös haudattu Lemille.

– Äiti lähti Lemiltä, mutta lemiläisyys ei hänestä lähtenyt, Petteri Eteläpää muotoili.

Mitalien ja palkintojen lisäksi itse kaappikin on näkemisen arvoinen. Se on ehtaa lemiläistä käsityötä 1950-luvulta.

Lemi 100 vuotta -näyttely vanhassa pappilassa 29.12. saakka. Esillä mm. puhdetöitä sekä urheilulegendojen valokuvia ja esineistöä. Avoinna ma–pe klo 11–15.30. Hietamies-Eteläpään palkinnot ovat esillä myös ko. näyttelyn päätyttyä.