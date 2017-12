Vähäiset asiakasmäärät ovat haaste

Taipalsaaren kunta on perustanut vuonna 2017 työllistämisyksikön, jonka tehtävänä on löytää kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilu ja palkkatukityötä, koulutusta tai kuntoutusta työttömälle työnhakijalle.

Työllistämisyksikön avulla tehostetaan pitkään työtä vailla olleiden henkilöiden pääsyä heille tarkoituksenmukaisten ja elämänlaatua kohottavien toimenpiteiden piiriin. Kunnan työllistämisyksikkö on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille, joiden työttömyys on kestänyt 200, 400, tai yli 1 000 päivää.

Työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1–4 päivänä viikossa 4–6 tuntia päivässä 3–24 kuukauden ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalla henkilöllä on oikeus työmarkkinatuen yhdeksän euron kulukorvaukseen tai toimintarahaan sekä osallistumisesta aiheutuviin matkakustannuksiin.

Taipalsaaren kunnan työllistämisyksikkö tarjoaa vaihtoehdon pitkittyneeseen työttömyyteen taipalsaarelaisille ja lähikuntien työnhakijoille esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa ja palkkatukityössä. Yksikkö on joustava valmennus-, toiminta-, työ- ja oppimisympäristö. Tärkeimpänä tavoitteena on parantaa henkilöiden valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun, päästä avoimille työmarkkinoille tai ohjautua muihin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin.

Työtoimintaa toteutetaan Taipalsaaren kunnan eri toimipisteissä: työllistämisyksikössä, päiväkodeissa, perusopetuksen kouluissa, teknisessä toimessa, siivouspalveluissa, kirjastotoimessa, kolmannella sektorilla ikäihmisten avustavissa tehtävissä sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) Palvelukoti Taipaleessa sekä Taiskassa (kehitysvammaisten päivätoiminta).

Taipalsaaren kunnan työllistymisyksikössä on ollut vuonna kuluneena vuonna 25 henkilöä, joista kuusi on työllistynyt palkkatuella ja neljä avoimille työmarkkinoille. Työllistämisyksikkö voi sijoittaa eri työtehtäviin 25–35 henkilöä ja vuoden aikana noin 70 eri henkilöä työtoimintaan.

Haasteena ja tavoitteena on parantaa asiakasmääriä Taipalsaaren kunnan työllistämisyksikössä yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa. Valitettavasti vuonna 2017 asiakasvähyyden takia avoimia työtoimintapaikkoja ei ole saatu hyödynnettyä riittävästi, vaikka ohjaus, perehdytys ja tehtäviin annettavat koulutukset on järjestetty.

JOUKO KORHONEN

palveluohjaaja

Taipalsaaren kunta