Ilmainen gaalakonsertti on lahja 100-vuotiaalle Suomelle

SAVITAIPALE Pietarin valtiollinen kamarimusiikkiorkesteri konsertoi ensi tiistaina Savitaipaleella. Ilmainen Gala-konsertti on lahjakonsertti 100-vuotiaalle Suomelle.

Savitaipaleelle saapuu kaikkiaan 44 orkesterin jäsentä. Kapellimestarina on Robert Luter. Konsertin ohjelmassa on ooppera- ja balettimusiikkia muun muassa Rigoletto-, La Traviata- ja Pähkinänsärkijä -teoksista.

Korkeatasoista konserttia on ollut järjestämässä Savitaipaleelle muun muassa koulukeskuksen rehtori Petri Kyyrä. Orkesteri on esiintynyt ympäri Eurooppaa sekä myös Yhdysvalloissa.

– Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus Savitaipaleelle ja koko Etelä-Karjalalle saada tämän tason esiintyjät paikalle, Kyyrä iloitsee.

Saman orkesterin johto kävi syksyllä tutustumassa Kärnäkosken linnoitukseen ja suunnitteli samalla alueelle kesäkonserttia.

– Näistä suunnitelmista keskustellaan lisää tämän talvisen vierailun yhteydessä, Kyyrä kertoo.

LSS

Konsertti Savitaipaleen kirkossa ti 12.12. klo 19. Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu.