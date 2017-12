Sarviniemen arkkitehtisuunnittelua voi kommentoida yleisötilaisuudessa

TAIPALSAARI Aalto-yliopistosta valmistuvat maisema-arkkitehti Tuuli Salovuori ja arkkitehti Jenni Salomaa esittelevät luonnoksia Sarviniemen tuleville rakennuksille, rakenteille sekä maisemanhoidolle ensi tiistaina järjestettävässä yleisötilaisuudessa.

Tilaisuudessa osallistujat voivat kommentoida suunnitelmia ja esittää myös omia näkemyksiään aiheesta. Sarviniemen suunnitelmia koskeviin kysymyksiin ovat vastaamassa myös Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ja Taipalsaaren kunnan edustajat. Yleisötilaisuudessa on mukana myös Saimaa Geopark -yhdistys.

Sarviniemi on Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön uusin alue ja keskeinen Saimaa Geoparkin käyntikohde, jota kehitetään nyt yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Yhteistyön tavoitteena on tuottaa suunnitelmat, jotka toteuttamalla Sarviniemestä tulee vetovoimainen kohde, ja alue palvelee paikallisia virkistyskäyttäjiä sekä matkailutoimintaa kestävästi ja laadukkaasti.

Arkkitehtisuunnittelusta vastaavat Tuuli Salovuori ja Jenni Salomaa.

Sarviniemi -yleisötilaisuus Taipalsaaren kunnantalolla ti 12.12. klo 17.30. Vapaa pääsy.

