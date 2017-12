Hirvilauma on liikkunut lähellä teitä Lemillä

LEMI Hirvilauma huolettaa riistaväkeä Lemillä. Autoilijoita kehotetaan erityiseen varovaisuuteen valtatie 13:lla Rutolan ja Kuukanniemen välillä sekä Iitiäntiellä.

– Tilannetta seurataan koko ajan, Timo Ellonen Lemin Riistamiehistä vakuuttaa.

Pienellä alueella lähellä Iitiän tanssilavaa nähtiin joitakin viikkoja sitten peräti 11 hirveä. Keskisenpään vaiheilta on lisäksi havainto 6–9 hirven laumasta.

Kohdealueella on sattunut lyhyen ajan sisällä kaksi hirvikolaria. Hirvi jatkoi matkaansa kummassakin tapauksessa.

Timo Ellonen pitää mahdollisena, että toinen kolarihirvistä on kaadettu jahdin yhteydessä. Ellonen toivoo, että hirvet siirtyisivät lumetulon myötä talvisijoilleen.

Hirvenmetsästyskausi jatkuu joulukuun loppuun.

