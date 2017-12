Presidenttitien sivupoluilla

Suomen presidentteihin olen ottanut kantaa yli 60 vuoden ajan. Olin pieni poika Paasikiven aikana enkä lausunut hänestä mitään.

Mutta Kekkosesta oli selvä kanta vuonna 1956. “Myö tultii Kekkosta äänestämmää”, lausui 2,5-vuotias pikkupoika vuonna 1956 Peltolan kansakoulun äänestyspaikassa Lappeenrannassa.

Vaalirauha rikkui pahanpäiväisesti, mutta ääniä ei hylätty.

Elin lapsuuteni ja nuoruuteni Kekkosen valtakunnassa. Muistikuva kertoo, että näin hänet autossa Lappeenrannassa matkalla urheilukilpailuihin. Mummolassa oli kuva, jossa isoäitini Johanna Paakkinen saa Kekkoselta äitienpäivän mitalin.

Unimaailmassa Urkki on edelleen keskustelukumppanini. Hienoa on kuunnella veteraanien muisteluita Kekkosen pyhiinvaellushiihtomatkasta Lemille ja Taipalsaarelle vuonna 1959.

Koivistoa en nähnyt, mutta olen saanut häneltä kirjeen. Hän kutsui päätoimittajia syömään lohikeittoa lappeenrantalaiseen ravintolaan. Sopuleiksi haukuttuja toimittajia pidettiin silloin vielä arvossaan.

Martti Ahtisaareen ja Tarja Haloseen tuntuma on etäinen.

Läheisempi se on sen sijaan ikuiseen presidenttiehdokkaaseen Paavo Väyryseen.

Väyrynen osaa harhauttaa. Hän valitti, että poliittinen ura on nyt lopussa, koska kannattajakortteja on kasassa liian vähän. Ja jo alkoi kortteja tulla, myös Väyrysen vastustajilta. Eihän se ole mikään kunnon presidentinvaali, jos Väyrynen ei ole mukana.

Väyrynen oli puhumassa Savitaipaleella. Kysyin häneltä kahvilla Muskotissa, että olisiko ehdokkaalla puheesta referaattia. ”En tee referaatteja. Jos toimittaja ei jaksa kuunnella, niin se on hänen asiansa”, kuului vastaus. Otin siitä opikseni.Väyrysellä on ollut aina sana hallussaan. Tarina kertoo, että kansakoulussa Pikku-Paavolta kysyttiin, paljonko on yksi ynnä kaksi. ”En halua mainita mitään konkreettista lukua tässä yhteydessä”, kuului vastaus.

Väyrynen on kova luu näissäkin vaaleissa. Hän ampuu alas Naton ja Euroopan unionin liittovaltiokehityksen. Siitä on saanut paukkuja kampanjaansa Laura Huhtasaari.

Hyvän neuvon antoi myös entinen presidenttiehdokas Paavo Lipponen.

Mentiin yhtä jalkaa syömään arkkitehtuuriseminaarista, kun ryhdyin selostamaan jotain Viipurin arkkitehtuurista. Lipponen komensi olemaan hiljaa. Se oli hyvin sanottu.

Sauli Niinistön olen tavannut kahdesti. Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa hän piti infon. Tiedotuspäällikkö Katri Makkonen piti sellaista jöötä jo katseellaan, että turvamiehet jäivät toiseksi.

Lappeenrannan torilla Niinistö joutui syömään atomin tai vedyn. Torikansa kyseli innokkaasti, minkälaista on olla eteläkarjalaisella torilla, josta saa atomeja ja vetyjä. ”Mikäpä tässä”, Sauli Niinistö vastasi ja siirtyi mustan auton takapenkille.

MARKKU PAAKKINEN

