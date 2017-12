StU:n Aino Jokelan ruuti oli kuivaa naisten salibandydivarissa

Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) naisten salibandyjoukkue lähtee joulun viettoon hyvistä asemista.

Kun puolet 2. divisioonan alkusarjasta on pelattu, StU on Kaakkois-Suomen lohkossa toisena. Tilillä on kahdeksasta ottelusta kuusi voittoa ja kaksi tappiota.

Viime sunnuntaina StU kohtasi Lappeenrannan Liikuntakeskus Areenalla pelatussa sarjaturnauksessa lappeenrantalaisen PoNoVon ja savonlinnalaisen Top Teamin.

StU kaatoi PoNovon maalein 6–2.

Kakkoskentän laitahyökkääjä Aino Jokela iski hattutempun eli kolme maalia. Ykkösketjussa laituri Kaisa Pitkänen saalisti kaksi syöttöpistettä. StU:n maalivahti Elviira Pesu selvisi seitsemällä torjunnalla, kun PoNoVon Heidi Herraselle merkattiin 24 torjuntaa.

Top Teamille savitaipalelaiset joutuivat taipumaan maalein 4–2.

Aino Jokela iski StU:n molemmat maalit savonlinnalaisten verkkoon.

Naisten 2. divisioonassa pelataan kaksinkertainen sarja eli yhteensä 16 ottelua. StU:n pelit jatkuvat 7. tammikuuta Taipalsaaren liikuntahallilla.

Lohkon kaksi parasta etenee maaliskuussa ylialueelliseen jatkokarsintaan, josta taas kaksi parasta jatkaa valtakunnalliseen loppusarjaan.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Miesten 5. divisioonan ottelut

Salibandyn miesten 5. divisioona jatkui lauantaina 9.12. Imatran urheilutalolla.

Savitaipaleen Urheilijat (StU), Taipalsaaren Kisa (TaiKi) ja Taipalsaaren Veikot (TsV) pelasivat kaksi ottelua.

Tulokset: StU – SU-41 10-5, TsV – StU 5-16, TaiKi – Troopers II 2-8, NST II – TaiKi 5-5, SLN United – TsV 11-3