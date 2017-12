Lähimmäisen kunnioittaminen tärkeää

MIELIPIDEKIRJOITUKSESSAAN ”laittomien hyysäämisestä” (LSS 8.12.) Reijo Tossavainen unohtaa aiemmin suomalaisten kunnioittamia perusarvoja, jotka olemme saaneet Jeesuksen opettamana Uudesta Testamentista.

Lähimmäisen rakkaus on keskeinen perusarvo. ”Älä tapa” voisi jälleen tulla mieleen, kun nyt on alettu haalia järjettömästi aseita myös Suomeen.

Rahaa tullaan lähivuosina käyttämään asevarusteluun miljardikaupalla. Voisiko joku kertoa, miksi meidän on valmistauduttava tappamaan ympärillämme olevien ystävällismielisten kansojen ihmisiä?

Emmekö sittenkin voisi käyttää rahoja köyhien, sairaiden ja yleensä kaikkien vähäosaisten auttamiseen Suomessa ja myös muulla maailmassa.

Joka päivä maailmassa käytetään neljä miljardia dollaria asevarusteluun. Jos rahat käytettäisiin YK:n peruskirjan (1945) mukaisesti, kaikille voitaisiin taata turvatut elinolot. Eikä Tossavaisenkaan tarvitsisi murehtia maahanmuuttajiin uhrattuja vähäisiä euroja.

Monet vapaaehtoiset lääkäriystäväni ovat kertoneet ”laittomien” maahanmuuttajien hädästä. On autettava sairaita lapsia, raskaana olevia äitejä, onnettomuuksissa vammautuneita ja monia äkillisesti sairastuneita. Lääkärinvala velvoittaa hoitamaan. Kunnioitan heitä, tekevät vielä kaiken omalla kustannuksellaan.

Viimeisen puolentoista sadan vuoden aikana kaksi miljoonaa suomalaista on muuttanut parempien elinolojen etsintään kymmeniin eri maihin. Paljon myös ”laittomasti”. Jos Tossavainen asenteet olisivat olleet vastassa, muutto tuskin olisi onnistunut näinkin hyvin.

Ehdotan, että palautetaan viime vuosikymmenenä unohdetut suomalaiset perusarvot kunniaan ja aletaan kaikin tavoin kunnioittaa kanssaihmisiämme. Ja auttakaamme aina heitä, silloin kun he apua tarvitsevat. Tulee samalla hyvä mielikin.

ILKKA HUOVIO

Ojastinlammen loma-asukas, humanisti