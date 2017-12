Sarviniemen rakenteet kiinnostivat yleisöä Taipalsaarella

TAIPALSAARI Kivikauden asiantuntija Risto Järvisalon mielestä kivikauden talon ennallistuksen rakentaminen Sarviniemeen sopisi hyvin alueen tavoitteisiin.

Taipalsaarelainen Järvisalo esitti ideansa Sarviniemen retkeilyalueen arkkitehtisuunnittelun yleisötilaisuudessa Taipalsaarella viime tiistaina.

Etelä-Karjalalla ja sen Geopark-organisaatiolla on iso kala hakusessa. Saimaa pyritään saamaan mukaan Unesco Global Geopark-verkostoon, jossa Suomesta vain Rokualle on hyväksytty tämä arvostettu status. Koko maailmassa on vain 35 aluetta.

Ensi kesänä koittavat ratkaisevat hetket, kun paikalle tulevat Unescon tarkastelijat. Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon arvokkaimmat kohteet käsittävä Geopark-hakemus on jo vetämässä.

– Kohtuullisin vähäisillä kustannuksilla kivikauden talon rakentamisessa päästäisiin, kun ottaa huomioon sen, mitä muut suunnitelmat maksavat tai ovat jo maksaneet tähän asti. Tässä tapauksessa lopputuloksena on kaupan päälle fyysinen rakennus, Järvisalo perusteli.

– Arkkitehdin pitäisi tietää jotakin vähän kaikesta, huomautti arkkitehtiopiskelija Jenni Salomaa Aalto-yliopistosta. Hän suunnittelee yhdessä maisema-arkkitehtiopiskelija Tuuli Salovuoren kanssa Sarviniemen retkeilypalveluja ja niihin liittyviä rakenteita.

Arkkitehtiopiskelijat pitävät Sarviniemi-hanketta kiinnostavana, mutta vaikeana, koska niin monenlaisia etunäkökohtia pitää sovittaa yhteen. Paikkaan kohdistuu suuria arvoja ja tunteita, joten opiskelijat haluavat ottaa paikallisten ihmisten mielipiteet huomioon.

MARKKU PAAKKINEN

toimitus@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 14. joulukuuta Länsi-Saimaan Sanomista.