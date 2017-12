Taloutta joulun alla

Savitaipaleen kunnanvaltuusto saa ensi maanantaina hyväksyttäväkseen ensi vuoden talousarvion. Tilikauden tulos on 300 000 euroa pakkasella. Vuosikate on saatu nousemaan, mutta ei vielä riittävästi kattamaan poistoja.

Luku on iso, mutta ei erityisen yllättävä. Kun kunnanvaltuusto oli viime joulukuussa talousarvion kimpussa, kuluvan vuoden tulos oli laskettu 1,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Edellinen kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi kuvaili vuoden 2017 budjettia kuntatalouden kannalta inhorealistiseksi. Tulot arvioitiin hyvin varovasti ja menot taas erittäin positiivisesti. Näinhän budjetti on tavattu laatia Savitaipaleella viime vuosina.

Sama kaiku lienee ajatusmaailman askelten myös Kimmo Kainulaisen aikakaudella.

Kunnanvaltuusto päätti aiemmin nostaa Savitaipaleen veroprosenttia ensi vuodeksi, joten verotuloja arvioidaan kertyvän 12,3 miljoonaa, joka taas on 3,5 prosenttia enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Myös valtionosuuksia on laskettu budjettiin kuluvaa vuotta enemmän.

Toimintakuluissa on laskua, mutta niin on toimintatuotoissakin. Vajaan 30 miljoonan kuluista puolet haukkaa kunnan 14,7 miljoonan euron maksuosuus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille (Eksote).

Vuonna 2018 Savitaipaleella suunnitellaan investoitavan 2,1 miljoonalla eurolla, joka on puolet vähemmän kuin tälle vuodelle varattiin.

Vanheneva ja vähenevä väestö on taloussuunnittelun haaste. Monessa pienessä maalaiskunnassa tilanne on sama: kuolleisuus on syntyvyyttä suurempi eikä muuttoliike riitä tilannetta paikkaamaan.

Uusia veronmaksajia houkutellaan kaavoittamalla uusia asuinalueita, pudottamalla – ainakin hetkellisesti – tonttien hintoja ja markkinoimalla kuntaa ja sen palveluja yhä laajemmalle.

Kasvukeskusten vetovoimaa nujertavaa viisasten kiveä vain ei tunnu löytyvän.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi