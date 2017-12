Savitaipale on Länsi-Saimaan seudun rikoskärjessä – valtatie 13:n liikennejutut rumentavat tilastoa

Taipalsaarella on eletty lainkuuliaisimmin Länsi-Saimaan alueella tällä vuosikymmenellä. Tieto selviää 2010-luvun rikostilastoista, jotka Poliisiammattikorkeakoulun tilastopalvelu koosti Alma Median pyynnöstä. Tietoja on julkaistu muun muassa Iltalehdessä ja Aamulehdessä.

Taipalsaarella on tehty tällä vuosikymmenellä 449 rikosta tuhatta asukasta kohden. Lukema on Lemillä 653 ja Savitaipaleella 815. Maan kaikkien kuntien keskiarvoksi lasketaan 1 200.

Tällä vuosikymmenellä Taipalsaarella on kirjattu kaikkiaan 2171 rikosta, Lemillä 2009 ja Savitaipaleella 2879. Taipalsaari on 840 tapauksella omaisuusrikostilaston kärjessä. Omaisuusrikoksista on 404 ollut törkeitä varkauksia tai varkauksia.

Lemillä omaisuusrikoksia on ollut 253, joista varkausrikoksia 84. Savitaipaleella on tutkittu 510 omaisuusrikosta. Savitaipale keikkuu kärjessä myös henkeen ja terveyteen kohdistuneissa rikoksissa, joita on ollut 132. Mukana on yksi surmarikos tai sellaisen yritys.

Taipalsaarella on ollut henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia 117. Surmarikoksia tai sellaisen yrityksiä ei ole ollut. Lemin lukema henkeen ja terveyteen kohdistuneissa rikoksissa on 65. Kunnassa on tutkittu yhtä surmarikosta tai sellaisen yritystä.

Seksuaalirikoksia on ollut Taipalsaarella kahdeksan, Savitaipaleella neljä ja Lemillä kolme.

Näistä rikoksista on ollut lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä Savitaipaleella ja Taipalsaarella neljä sekä Lemillä kolme. Savitaipale on ylivoimainen ykkönen liikennerikoksissa, joita on ollut 824. Valtatie 13 selittää lukemaa. Kaahailijoita jää poliisin haaviin varsin usein myös Tuohikotintiellä ja Taavetintiellä.

Lemillä liikennerikoksia on kirjattu tällä vuosikymmenellä 624. Valtatie 13:n vaikutus näkyy Leminkin lukemissa. Taipalsaarella liikennerikoksia on ollut 393.

Taipalsaari pitää 42 jutulla kärkisijaa huumausainerikoksissa.

Savitaipaleella huumausainerikoksia on ollut 12 ja Lemillä kahdeksan.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi