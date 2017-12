Reinikaista esitettiin täydelle katsomolle – Lemin nuorisoseuran näytelmä jatkuu Tapiolassa tammikuussa

LEMI Lemin nuorisoseuran Reinikainen – Niin maan perusteellisesti -näytelmä täytti marras-joulukuussa nuorisoseurantalo Tapiolan katsomot ääriään myöten.

Näytelmä esitettiin kymmenen kertaa, ja katsojia oli yhteensä yli 1 600.

– Täyttöaste oli siis tuhdit 100 prosenttia, iloitsee Markku Peutere Lemin nuorisoseurasta.

– Katsojia oli kaikilta Kaakon kolkilta ja kauempaakin, hän jatkaa.

Reinikainen jatkaa lavalla myös vuodenvaihteen jälkeen. Kevätkauden ensimmäinen esitys on sunnuntaina 7. tammikuuta.

– Näihin näytöksiin on tehty jo kohtalaisesti varauksia, mutta tilaa vielä on, Peutere tietää.

Tammi-helmikuussa esityksiä on kaikkiaan kymmenen. Viimeisen kerran Sami Sivosen sovittama ja ohjaama näytelmä nähdään Lemillä sunnuntaina 11. helmikuuta.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi