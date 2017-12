Taipalsaarella tarvitaan juustohöylää – Saimaanharjun koulun rakentaminen lykkääntyy

TAIPALSAARI Kunnanvaltuuston kokouksessa 13. joulukuuta toistui monta kertaa aikomus välttää luisuminen kriisikunnaksi.

Taipalsaaren kunnan tilinpäätös on ollut alijäämäinen vuodesta 2014 lähtien ja tilanne on sama vuonna 2017. Talousarvion loppusumma vuodelle 2018 on noin 27 miljoonaa euroa, alijäämää kertyy puoli miljoonaa.

Valtaosan toimintamenoista, 49 prosenttia, haukkaavat sosiaali ja terveyspalvelut.

Aiempien vuosien ylijäämä on paikannut tilannetta tähän asti, ja säästötoimenpiteiden avulla tarkoitus on saada kunnan talous ylijäämäiseksi viimeistään vuonna 2020.

Vuoden 2018 talousarvioon ei ollut budjetoitu uusien koulutilojen rakentamista Saimaanharjulle, mutta sille on taloussuunnitelmassa varattu kuuden miljoonan euron rahoitus vuosille 2019 ja 2020.

Ennen rakentamispäätöstä haluttaa selvittää uusien tilojen tarpeen laajuus.

Ensi vuoden pääinvestointi Taipalsaarella on Kuhatien perusparannus, johon on varattu 240 000 euroa. Yhteensä vuoden 2018 investointeihin on varattu 1,2 miljoonaa euroa.

Jarmo Turunen (kesk.) kannusti myös nuoria olemaan ehdotuksineen aktiivisia kuntaan päin.

– Skeittiparkin tuleva kunnostus on hyvä esimerkki siitä, että nuorten kannattaa ehdottomasti tuoda ideoitaan esille, Turunen kehui.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

