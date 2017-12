Ilves tappoi lemmikkikanin piha-aitaukseen – huutelukaan ei eläintä häirinnyt

SUOMENNIEMI Poikkeuksellisen rohkea ilves on liikuskellut kuluvalla viikolla suomenniemeläisen Iikka Raution pihapiirissä Venelahdella.

Tupsukorvaa ovat mitä ilmeisemmin houkutelleet piha-aitauksessa olevat lemmikkikanit. Keskiviikkona ilves tappoi yhden kaneista kanaverkon läpi keskellä päivää.

Rautio näki tilanteen ja sai napattua ilveksestä useita kuvia.

– Ilves sai vedettyä kanin osittain verkon läpi. Huutamalla yritin sitä hätistää matkoihinsa, mutta ei se ensin halunnut lähteä mihinkään. Lopulta se luovutti ja käveli tiehensä, Rautio kertoo.

Rautio on harrastanut metsästystä ja liikkunut luonnossa paljonkin. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun hän näki ilveksen.

Arkana pidetyn eläimen käytös yllätti. Tavallisesti ilvekset liikkuvat hämärässä ja välttävät ihmisiä.

– Ei se kuvien perusteellakaan näytä nälkiintyneeltä, sairaalta tai mitenkään huonokuntoiselta. Kai tässä on vaan kyseessä tavallista rohkeampi yksilö, Rautio pohtii.

– Yhtenä kesänä aitauksesta tapettiin kaikki kanat. Olen tähän asti pitänyt kettua syyllisenä, mutta onhan se voinut olla ilves silloinkin, hän jatkaa.

Rautiolla on myös neljä kissaa. Niistä mies kantaa nyt huolta.

– Kun ilves on tuossa pyörinyt, niin kissat on pidetty sisällä. Mutta eihän niinkään voi loputtomiin jatkaa.

Ilveksiä yli 20 vuotta tutkinut Jussi Ristonmaa kertoi kesällä (4.7.2017) Aamulehden verkkosivuilla, että hänen havaintojensa mukaan varsin usein niissä taloissa on kesykissa, joiden pihapiirissä ilves on nähty.

Kissan reviirimerkit voivat Ristonmaan mukaan toimia kutsuna ilvekselle.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi