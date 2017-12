Savitaipaleen kunnanvaltuustossa kiiteltiin ensi vuoden budjettia

SAVITAIPALE Kunnanvaltuusto hyväksyi Savitaipaleen ensi vuoden talousarvion maanantai-illan kokouksessaan mukisematta.

Kunnan tilikauden tulos on laskettu vuoden 2018 osalta 300 000 euroa alijäämäiseksi, mutta suunta on parempaan päin. Siitä jakoivat kiitosta valtuutetuista Leena Byckling (sd.) ja Jari Lantta (kesk.)

– Itsenäisen kunnan kannalta on tärkeätä, että talous on tasapainossa. Hyvä, että taloutta rakennetaan realismin eikä toiveiden varaan, keskustan Savitaipaleen kunnallisjärjestön puheenjohtajana vuoden alussa aloittava Lantta sanoi.

Kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen muistutti, että nimenomaan tasapainossa oleva talous on yksi valtuuston hyväksymän kuntastrategian kivijaloista.

– Muutoksia ei tehdä vuodessa. Etenemme kohti kestävää talouspohjaa valtuustokauden aikajänteellä, Kainulainen paalutti.

Ensi vuoden nettoinvestoinnit on puristettu 2,1 miljoonaan euroon.

Kunta satsaa rahaa muun muassa hyvinvointiaseman väistötilajärjestelyihin, jätevedenpuhdistamon loppuunsaattamiseen, Pappilanlahden laiturien laajennukseen, valokuitutöihin sekä asfaltointeihin kirkonkylällä.

Käyttötalouden puolella kuntalaiset voivat varautua muutoksiin kaukolämpö- ja vesimaksuissa. Myös venepaikkamaksuja tarkistetaan keväällä.

Talousarvion 2018 tunnuslukuja

Tilikauden tulos: – 300 000 eur

Verotulot (yht.): 12 340 000 eur

Valtionosuudet: 11 500 000 eur

Investoinnit: 2 100 000 eur

Käyttö- ja rahoitusmenot: 29 000 000 eur

Lainat/asukas: 2 150 eur