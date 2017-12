Ajatuksia Olkkolan hovin käytöstä

On ollut mieluisaa lukea Ilkka Huovion ja Raino Lavikkalan ideoivia kirjoituksia Länsi-Saimaan Sanomista.

Itselläni on muistoja Olkkolan kartanosta aina 1950-luvulta saakka. Talon väki pyysi mammaltani ja papaltani usein työapua moninaisiin arkielämän tilanteisiin. Pääsin joskus mammani mukaan ja sain kurkistaa kartanon hienoihin sisätiloihin.

Isäni kävi työkäynneillä metsäasioissa Olkkolassa ja muistan hänen puhuneen hyvin arvostavasti Olkkolan herroista, muun muassa asessorista ja maanviljelysneuvoksesta.

Kartanon luovuttua toiminnasta tuotannollisena maatilana miljöö tuli tutuksi ensin 1960-luvulla saksalaisten nuorten kanssa tapahtuneiden tutustumisvierailujen kautta ja sen jälkeen hauskojen tanssi-iltojen ja hää- ja muiden juhlien tapahtumapaikkana.

Europaeus-seura järjesti usean kerran korkeatasoisia seminaareja mielenkiintoisine esitelmineen.

Vuosikymmenien yritysten jälkeen on käynyt täysin selväksi, että perinteellistä ravintola- ja majoitustoimintaa ei saa taloudellisesti kannattavaksi Olkkolassa. Vastaavanlaista tarjontaa on suurempien asutustaajamien läheisyydessä isojen valtateiden varsilla.

Näiden kanssa Olkkolan on hankala kilpailla. On löydettävä jotain aivan erilaista, joka houkuttelee nykyajan uteliasta, elämysnälkäistä matkailijaa, mikäli Olkkola halutaan pitää taloudellisesti kestävässä matkailua palvelevassa käytössä.

Olen samaa mieltä aikaisempien mielipidekirjoittajien kanssa siitä, että Olkkolan ja sen miljöön käyttöä on tarkasteltava monta toimintamuotoa yhdistäen. Ajankäyttönsä maksimoiva nykylomailija tai päivän kahden retkeilijä haluaa käyntinsä aikana niin liikuntaa, taidetta kuin paikkakuntatietoutta maittavan ruoan ja kätevän majoittumisen lisäksi.

Savitaipaleella on tarjota kesällä joka lähtöön: Sapassi -elämyksiä niin piknik-muotoisesti musiikkia kuunnellen ja jammaillen kuin kirkkokonserttejakin.

Tenniskilpailuihin voi osallistua taitonsa mukaisiin sarjoihin ja myöhemmin kesällä seurata vaikka koko viikon ajan korkeatasoista ammattilaistennistä. Futisleirit ja leikkimieliset ottelutapahtumat vetävät katsojia ja kiinnostavat kovasti myös satunnaisia ”kulkijoita”.

Välijoen nuorisoseura esittää kesäteatterinäytelmiä ja kauniin Kuolimo-järven rannalla Paimensaaressa on voinut jo vuosikymmenien ajan ihailla kuvataidetta, itsekin tehden. Kesä on tapahtumiltaan runsas, mutta talvellakin löytyy aktiviteettia. StU:n jääkiekkojoukkue kilvoittelee edelleen 3. divisioonassa ja jääluistelutapahtuma on tunnettu aina pääkaupunkiseutua myöten.

Monialainen ajattelu, jossa kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimen virkamiehet kärkenä kokoavat ympärilleen yritysten ja järjestöjen voimat, on mielestäni ainoa keino pelastaa ja nostaa Olkkolan miljöö taloudellisesti tuottavaksi omaleimaiseksi vetonaulaksi kunnan imagossa.

Olkkolan kartanon vuosisatainen historia pitää sisällään paljon kertomisen arvoista, joka sopivana ”tietoiskuna” tarjoaisi mainion lisukkeen retken muuhun ohjelmaan.

Savitaipaleella ovat eläneet Europaeukset, Venäjän sortoa uhmanneet itsenäisyystaistelijat eikä pidä unohtaa olympiavoittajia. Monipuolinen kattaus. Tästä se kiehtova matkailijan pysäyttävä paketti voisi kehittyä.

Jatketaan keskustelua.

RISTO HÖLSÄ

Helsinki,

Kuolimon

kesäasukas