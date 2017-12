Lemin valtuuston hyväksymään talousarvioon sisältyy yli 1,5 miljoonan euron lainanotto

LEMI Ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2018–2020 taloussuunnitelman hyväksyminen oli Lemin kunnanvaltuuston kokouksen painavinta antia viime maanantaina.

Kunnanjohtaja Jussi Stoor kertoi, että talousarvion laatiminen on ollut tänä vuonna perin haastavaa.

– Arvio on saatu kokoon vieläpä veroja nostamatta, Stoor tilitti.

Tuloveroprosentti Lemillä on edelleen 21.

Leikkauskierroksia on kuitenkin tarvittu, sillä eri toimintayksiköiden esitysten pohjalta talousarvioesitys olisi painunut noin 600 000 euroa pakkaselle.

Nyt budjetti on tasapainossa, joka on saavutettu varautumalla myymään omaisuutta suunnilleen samalla volyymilla kuin tämän vuoden talousarviossa.

Vaikeaksi työtä kuvaili myös Lemin talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen.

Hän muistutti niin sanotun pyhän kolmiyhteyden merkityksestä. Vuosikatteen, poistojen ja nettoinvestointien pitäisi vastata toisiaan.

Nettoinvestointien arvioidaan nousevan ensi vuonna 765 000 euroa yli suunnitelmapoistojen tason. Lisäksi kunta lyhentää lainoja noin 800 000 eurolla.

Rahoitusta varten joudutaan ottamaan lainaa 1 540 000 euroa. Kassavaroja ei ole käytettävissä.

