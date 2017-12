Inssistä tuli jouheva kauppias – Osmo Laine sai vuoden yrittäjäpalkinnon Taipalsaarella

TAIPALSAARI Sutkauksen mukaan ratakisko taipuu helpommin kuin insinööri.

Kemiantekniikan diplomi-insinööri ja prosessitekniikan insinööri Osmo Laine todistaa vertauksen ainakin omalta osaltaan vääräksi. Hän on taipunut notkeasti kauppiaaksi Taipalsaarella.

– On tämä aika sitovaa, Laine myöntää.

Osmo Laine, 50, on palkittu kotikunnassaan vuoden yrittäjänä. Viime helmikuussa mies avasi vaimonsa Sari Rautio-Laineen kanssa M-marketin lakkautetun Siwan tiloissa kirkonkylässä.

Kauppias pitää valikoimissa mielellään lähituottajien tuotteita. Näitä ovat muun maussa lihatuotteet. Taipalsaarelaista leipää ei valitettavasti enää ole saatavilla. Lemillä leivottu leipä käy lähituotteesta. Kukkakaappi on M-marketin uusi aluevaltaus.

– Meillä on kukkakaapissa valmiiksi sidottuja kimppuja, Laine esittelee.

Kasvutempo on muuttanut M-marketin naapurista Saimaanharjulle.

Laine aikoo ottaa entiseltä naapurilta jääneet kaasut omiin valikoimiinsa.

Kirkonkylän väestöpohjan pitäisi riittää kaupalle. Väkeä on noin 800. Kaupan vaikutuspiirissä ihmisiä on paljon enemmänkin.

Osmo Laine uskoo, että esimerkiksi Leväsestä lähdetään kauppa-asioille helpommin kirkonkylän kuin Savitaipaleen suuntaan.

– Iltatunnit ja viikonloput teemme itse, Laine kertoo.

Kaupanpito sitoo yrittäjän. Vapaa-ajan ongelmia ei ole.

– Tytöllä olisi pitkä joululoma, mutta mitään matkaa ei tarvitse katsella, Osmo Laine sanoo.

Miehen aikaa vie myös kirkonkylän kyläyhdistyksen puheenjohtajan tehtävä.

