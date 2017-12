Työllisyystilanne paranee Länsi-Saimaan seudulla

Taipalsaarella on edelleen Kaakkois-Suomen matalin työttömyysaste.

Marraskuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Taipalsaarella 8,9 prosenttia. Lemillä työttömyysaste oli 9,7 ja Savitaipaleella 9,9 prosenttia.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) työllisyyskatsauksen mukaan työttömien määrä on laskenut selvästi Länsi-Saimaan kunnissa.

Vuoden 2016 marraskuuhun verrattuna työttömiä oli Lemillä ja Savitaipaleella 12 prosenttia vähemmän sekä Taipalsaarella 20 prosenttia vähemmän.

Lemillä työttömiä työnhakijoita oli marraskuun lopussa 137, Savitaipaleella 145 ja Taipalsaarella 204. Enemmistö työttömistä on miehiä.

Koko Kaakkois-Suomessa työttömyysaste oli marraskuun lopussa 13 prosenttia.

