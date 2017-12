Sopimusperusteinen nuohous alkaa myös Lemillä

LEMI Lemi siirtyy vuoden alusta sopimusperusteiseen nuohousjärjestelmään.

Sopimusperusteisessa nuohousjärjestelmässä rakennuksen omistaja tai haltija voi sopia nuohouksesta vapaasti haluamansa nuohousyrittäjän kanssa. Nuohoustyön hinta määräytyy vapaasti.

Asiasta päätti Etelä-Karjalan pelastuslautakunta. Lemin ohella sopimusperusteiseen nuohoukseen siirtyivät myös Luumäki ja Parikkala. Muutoksen myötä kaikki Etelä-Karjalan kunnat ovat mukana sopimusperusteisessa nuohousjärjestelmässä.

Nuohoustyötä ovat päteviä suorittamaan nuohoojan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt. Työn tilaaja voi tarvittaessa pyytää nuohouksen suorittajaa esittämään todistuksen pätevyydestään.

Tulisijojen ja hormien nuohous, sekä ilmanvaihtokoneiden ja laitteiden asianmukainen hoito on kiinteistön omistajan ja haltijan vastuulla.

Samaten omistaja on velvollinen esittämään tarvittaessa pelastusviranomaiselle kirjallisen dokumentin suoritetusta nuohoustyöstä. Tämä voi olla nuohoojan tekemä nuohoustodistus tai kuitti nuohouksen suorittamisesta.

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuus on huolehtia myös siitä, että nuohooja voi suorittaa työnsä turvallisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistön kattotikkaat ja – sillat tulee olla säädösten mukaiset ja kunnossa.

