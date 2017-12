Pata on nykyään valttia rakettikaupassa

SAVITAIPALE Rakettimyynti alkoi viime keskiviikkona. Ilotulitusraketteja saa lain mukaan myydä joulunpyhien ja uudenvuoden välillä. Ilotulitteiden myynti alle 18-vuotiaille tai juopuneille on kielletty. Rakettien ampumisen voi aloittaa uudenvuodenaattona kello 18. Paukuttelu saa jatkua uudenvuodenyönä kello 02:een saakka.

Miten laki on vaikuttanut rakettikauppaan, rakettivastaava Pekka Lavikkala Hankkijan Savitaipaleen myymälästä?

– Minusta tämä ainakin selventää meidän hommaa. Ennen muinoinhan niitä myytiin heti joulukuun alusta.

Kuinka vastuuhenkilöksi kouluttaudutaan?

– On pitänyt suorittaa kurssit ja käydä kokeissa. Olen vastaavana hoitajana. Vastaavan hoitaja tai varamiehen on oltava paikalla kaiken aikaa, silloin saavat muutkin myydä raketteja.

Mitkä tuotteet ovat suosituimpia?

– Patoihinhan se on suuntautunut. Ne ovat kuitenkin näyttävimpiä.

Mikä voisi olla keskiotoksen hinta?

– Kyllä se on melkein viidestäkympistä sataseen.

Mitä ilotulittajan kannattaa huomioida?

– Suojalasit ovat nykyisin pakolliset ampujalle. Kannattaa ehdottomasti hankkia.

TIMO SIHVO

