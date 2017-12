Jäteastiat täyttyvät loppuvuoden pyhinä – perinteistä tinaa ei enää ensi vuonna saa myydä

Joulu ja uusivuosi ovat sesonkiaikaa Etelä-Karjalan jätehuollolle. Jätettä syntyy tavanomaista runsaammin ja samalla pyhät vähentävät jäteautojen ajopäiviä.

– Kuljetukset on aloitettu jo tapaninpäivänä ja niitä ajetaan lauantaihin asti, kertoo Etelä-Karjalan jätehuollon viestintäkoordinaattori Tiina Virtanen.

Jäteastioiden ylitäyttöön voi vaikutta lajittelemalla hyötykäyttöön kelpaavat jätteet huolellisesti ja toimittamalla ne ekopisteisiin tai taloyhtiöiden keräysastioihin.

Erityisesti pahvi- ja kartonkipakkauksien tiiviiseen pakkaamiseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä niitä kertyy jouluna tavallista enemmän ja ne täyttävät keräysastiat nopeasti.

Lahjapaperit ja -narut eivät kelpaa paperin- tai kartonginkeräykseen, vaan ne kuuluvat kuivajätteisiin.

Joulukuusen voi pilkkoa biojäteastiaan tai laittaa näkyvästi esiin jätepisteen yhteyteen.

– Hevoset tykkäävät järsiä kuusia ja niitä voi tarjota myös lähiseudun hevostalleille, Virtanen vinkkaa.

Rikki menneet jouluvalot ja muut sähkölaitteet kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen. Tuikkukynttilöiden alumiinikuoret ja ulkotulien foliot sekä metallipurkit kuuluvat metallinkeräykseen.

Kaikki hautakynttilät kuuluvat puolestaan kuivajätteisiin. Lasin kierrätykseen kuumankestävä kynttilälasi ei kelpaa.

Kynttilöiden metalliosat kuuluvat metallinkeräykseen, paristokäyttöiset led-kynttilät puolestaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen.

Paristot ja pienakut voi palauttaa niitä myyviin liikkeisiin. Kuivajätteisiin niitä ei saa laittaa.

Uudenvuodentina on puolestaan hävitettävä vaarallisena jätteenä.

Uudenvuoden raketit, jos sellaisia ostaa, on Virtasen mukaan myös syytä käyttää.

– Käyttämättömät ilotulitteet ovat ongelma. Me emme niitä voi ottaa vastaan eikä poliisikaan niitä mielellään ota. Siksi ostetut raketit on syytä myös ampua.

Perinteisestä uudenvuodentinasta ennustaminen on tulossa tiensä päähän.

Uudenvuodentinat tulevat kielletyiksi ensi vuoden maaliskuun alusta, kun EU kieltää lyijyn myynnin kuluttajatuotteissa.

Uudenvuodentina voi sisältää jopa yli 95 prosenttia lyijyä, joka on vaarallista terveydelle ja ympäristölle.

— Lyijyn merkittävimpiä riskejä ovat vaikutukset lasten keskushermostoon. Koska tinaa valetaan vain kerran vuodessa, terveysriskit eivät ole suuria. Koska altistumme lyijylle päivittäin myös muilla tavoin, joihin emme itse pysty yhtä hyvin vaikuttamaan, ei lapsia kannata lyijyhöyryille turhaan altistaa, tutkimusprofessori Hannu Kiviranta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sanoo.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kannustavat ihmisiä valamaan uutena vuonna esimerkiksi mehiläisvahaa tai sokeria tinan sijaan.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

toimitus@lansisaimaa.fi