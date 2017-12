Valamatta paras?

Yksi perinne päättyy kuluvaan vuoteen. Uudenvuodentinoja valetaan viimeistä kertaa, sillä EU on kieltänyt niiden myynnin ensi maaliskuun alusta alkaen.

Päätöksen syynä on tinan sisältämä lyijy, jota ei enää saa myydä kuluttajatuotteissa. Perinteisessä hevosenkengissä saattaa olla jopa 95 prosenttia terveydelle ja ympäristölle vaarallista lyijyä. Erityisen ongelmallista on lyijyhöyryjen hengittäminen, kun tinoja sulatetaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijan mukaan lyijyhöyryn hengittäminen kerran vuodessa ei ole suuri terveysriski, mutta päätöksellä halutaan suojella lapsia altistumasta lyijylle tieten tahtoen.

Tinan tilalle tarjotaan valettavaksi mehiläisvahaa tai sokeria. Niiden höyryjen hengittäminen ei ole vaarallista, mutta kummankin kuumentamisessa on omat riskinsä. Ilman tinaa, mehiläisvahaa tai sokeriakin uskaltaa ennustaa, että valamisperinne lienee tullut tiensä päähän.

Ilotulitteet sen sijaan paukkuvat myös jatkossa komeampina kuin koskaan, ja laki velvoittaa rakettien ampujat käyttämään suojalaseja. Lain noudattamista ei aktiivisesti valvota, joten suojautuminen on ilotulittajien omalla vastuulla.

Suojalaseja myydään ja käytetään koko ajan enemmän, mutta silti silmävammoilta ei kokonaan vältytä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suosittelee aivan aiheellisesti suojalasien käyttämistä myös ilotulituksia seuraavalle yleisölle. Esimerkiksi vuonna 2015 Suomessa sattui uudenvuodenjuhlinnassa kaikkiaan 29 sairaalahoitoa vaatinutta silmävammaa. Vammautuneista seitsemän oli sivustaseuraajia.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi