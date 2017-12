Sankaritaulut halutaan näkyville – 15 Savitaipaleen kunnanvaltuutettua allekirjoitti Matti Vahvasen aloitteen

SAVITAIPALE Tuomas Kiesi, Eljas Kylliäinen, Iivari Kärpänen, Aatu Lavikka…

Kunnanvaltuutettu Matti Vahvanen (pro sle) katselee Savitaipaleen kirkonkylän vanhan koulun liikuntasalin seinällä olevaa kaatuneiden sankaritaulua.

Se on asiallisessa paikassa, mutta moni muu sankaritaulu on joko metsästysmajan seinällä tai varastossa.

Vahvanen haluaisi, että taulut sijoitettaisiin yhteen paikkaan, jossa suuri yleisö näkisi ne. Hän on jättänyt asiasta 15 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen.

– Meillä on Savitaipaleella unohdettu tämä asia, Vahvanen miettii.

Sankaritauluasiaa on selvitelty Savitaipaleella useampaan kertaan.

Koulukeskuksen rehtorin Petri Kyyrän mukaan edellisten kolmen vuoden aikana on käynyt delegaatioita tutustumassa varastossa oleviin tauluihin ja miettimässä, mihin ne laitetaan. Sopivan seinätilan löytyminen on kuitenkin hankalaa.

– Taulut voi sijoittaa näkyville koulukeskukseen, jos vain joku osoittaa paikan ja joku tulee ripustamaan taulut, Kyyrä lupaa.

Savitaipaleen kunnanhallituksen on määrä käsitellä tauluasiaa tammikuussa.

