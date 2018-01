Uusi vuosi otettiin Savitaipaleella vastaan elävillä kylillä

SAVITAIPALE Uudenvuodenaaton alkuiltana Savitaipaleen kirkonkylä on autio ja tyhjä. Ihmisiä ei ole juuri liikkeellä: R-kioskissa käy satunnaisia, mutta pelien äärellä onneansa kokeilevat ovat poissa. Hiljaisia ovat myös kaupat. ABC:llä on eräänä hetkenä vain yksi kahvila-asiakas, sähköurakoija Hannu Aapro.

– Jos tiukka paikka tulee, niin voin lähteä töihin niin jouluna kuin uudenvuodenpäivänäkin, Aapro sanoo. Hän ei juuri juhli uutta vuotta.

Valmiina oli myös pelastuslaitos. Sitä työllistivät muiden muassa kaksi hirvikolaria Tuohikotintiellä, Lepänkannonlahdella uponnut vene, ulosajo Mikkelintiellä ja traktorin peräkärrin kaatuminen Taipalsaarentiellä.

Heituinlahdessa on lännen meininkiä. Paikallinen saluuna eli jo kello 17 sulkeutuva baari on täynnä väkeä. Ajopeli on täällä henkilöauto, avolavamaasturi ja traktori. Oranssinvärinen haalari käy päivän asuksi.

– Kirkonkylä on kuollut kylä verrattuna Heitikseen, uskoo Ritva Lantta.

Seutua vilkastuttavat vapaa-ajan asukkaat, joista useat viettävät uutta vuotta talviasuttavissa mökeissään.

Uudenvuoden tanssit pyörähdeltiin jo lauantaina. Väkeä Heituinlahden talolla oli kolmisensataa.

– Viime vuonna oli uuden vuoden tanssit, mutta nyt ei päivä sattunut. Joskus meillä on ollut yhteinen ilotulituskin, mutta juhlitaan pienemmissä piireissä, kylän yleismies Kalevi Lantta selvittää.

– Uudenvuoden tinat valetaan ja kolmosolut on parempaa kuin väkevä, vannoo Matti Niinimäki, joka pitää yllä perinteitä.

Ei Savitaipaleen keskustaajama kuitenkaan kuollut kylä ole. Yli 50 paimensaarelaista kokoontui nyyttikestiperiaatteella yhteiseen ilotulitukseen parkkikentälle kello 23. Sen järjesti jätkänkynttilöiden loisteessa Paimensaaren asukasyhdistys.

MARKKU PAAKKINEN

