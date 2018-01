Helmikodin tarina päättyi Suomenniemellä

SUOMENNIEMI Tunnelma on haikea. Tätä päivää ei pitänyt tulla Suomenniemen Helmikodille. Mäntyharjulaiset taksimiehet Matti Nykänen ja Matti Linkola auttavat kodin viimeisiä asukkaita takseihin. Edessä on muutto Attendo Mäntyhoviin Mäntyharjulle.

– Mihin mennään, Martti kyselee Helmikodin vetäjältä, suomenniemeläiseltä Sari Huttuselta.

Huttunen kertoo asukkaalle matkan päämäärän ja kysyy, onko mies käynyt koskaan Mäntyharjulla.

– Olen ollut siellä ohikulkumatkalla, Martti vastaa. Hän on huolissaan tavaroistaan.

– Kaikki on pakattu, Huttunen vakuuttaa.

Lopulta kaikki on valmista ja taksit lähtevät lähes 40 kilometrin matkalle kohti Mäntyharjun keskustaa. Sari Huttunen jää katsomaan liikuttuneena taksien perään. Yli kymmenen vuoden vuoden vaihe hänen elämässään on päättynyt torstaina 28. joulukuuta 2017.

– Ei minua kypsyttänyt mikään tähän päätökseen. Tämä oli pakon sanelema juttu, Huttunen myöntää.

Huttunen on myynyt HoivaHovi Oy:n liiketoiminnan Attendo Oy:llle.

Muistisairaille tarkoitettu yksityinen hoitokoti aloitti Suomenniemen kirkonkylässä kymmenen vuotta sitten. HoivaHovi on pyörittänyt kymmenpaikkaista kotia. Sari Huttunen , 50, on yhtiön toimitusjohtaja. Hän omistaa HoivaHovin kaikki osakkeet. Alunperin yhtiössä oli mukana kolme yrittäjää.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essoten) järjestämä vanhusten asumispalvelujen kilpailutus koitui kuluneena syksynä Helmikodin kohtaloksi. Tehostettua palveluasumista tarjoava Helmikoti putosi puitesopimuskilpailutuksesta.

– Minulla kahdessa huoneessa vuokra ylitti sen hinnan, jonka Essote oli määritellyt. Tieto tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta, Huttunen tilittää.

Essote kertoo tiedotteessaan, ettei palveluntarjoajien perimä vuokra saanut ylittää Kelan eläkkeensaajan asumistuen kuntakohtaista enimmäismäärää.

