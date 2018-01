Kirkon katto saa uuden maalipinnan Suomenniemellä

SUOMENNIEMI Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta satsaa tänä vuonna 150 000 euroa Suomenniemen kirkon vesikaton maalaukseen. Kohde löytyy kirkkovaltuuston hyväksymän seurakunnan tämän vuoden talousarvion investointiosasta.

Lisäksi Suomenniemen kirkon kameravalvontajärjestelmää päivitetään tänä vuonna. Päivitys liittyy kameravalvontajärjestelmän hankkimiseen Anttolan, Haukivuoren ja Ristiinan kirkkoihin. Koko hankkeen kustannusarvion on 120 000 euroa.

Seurakunnan vuosikatteeksi on laskettu 1 110 000 euroa, mikä on 40 000 euroa parempi kuin viime vuoden talousarvioissa. Poistojen määrä on 790 000 euroa ja tilikauden budjetoitu tulos 320 000 euroa. Tilikauden ylijäämäksi on ynnätty 435 000 euroa.

Ylijäämä johtuu perin matalasta poistotasosta. Vuosikatteella pitäisi pystyä kattamaan vuoden investoinnit ja lainojen lyhennykset, jotta rahavarojen määrä ei laskisi. Tämä ei talousarviossa toteudu. Ensi vuonna on tarkoitus toteuttaa Suomenniemen kirkkosalin maalaus. Kustannusarvio on 150 000 euroa.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi