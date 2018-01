Hatunnosto taitajalle

Käsityötaito on auttamatta katoavaa kansanperinnettä. Se on pitkälti tämän ajan seurausta.

Melko lailla kaiken voi ostaa valmiina. Itse tekeminen on viime vuosikymmenien aikana muuttunut pakosta vapaaehtoiseksi. Käsityöt ovat nykyisin harrastus, monelle nimenomaan vastapainoa arkirutiineille. Siksi esimerkiksi ompelu- tai nikkarointitaidot siirtyvät yhä harvemmin seuraavalle sukupolvelle.

Edellämainittujen syiden takia on aina yhtä ilahduttavaa huomata, että nuoria taitajia kuitenkin löytyy edelleen. Hyvästä esimerkistä käy lemiläinen Otto Kemppainen, josta kerroimme edellisessä lehdessä (LSS 29.12.2017).

Kemppainen, 18, innostui puukoista viitisen vuotta sitten. Hiljattain hän voitti Suomen puukkoseuran valtakunnallisen Suomi 100 -juhlakilpailun. Tuomaristo ylisti Kemppaisen tekemää puukkoa perisuomalaiseksi.

Ja onhan pelkästään jo siinäkin jotain tavan runollista, kun nuori mies puhuu intohimostaan ja kertoo eräänkin ruostumattoman teräslaadun karkaisemiseen tarvittavan ”neutraalia atmosfääriä”.

Tästä ajasta voi löytää paljon arvosteltavaa, mutta myös verrattomia etuja. Edellisiin sukupolviin verrattuna nuorilla taitajilla on nykyisin käytössään ennennäkemättömiä valttikortteja.

Kouluissa yrityskasvatukseen panostetaan koko ajan enemmän, ja siitä myös Kemppainen on saanut lukio-opiskelujensa kautta toimintaansa potkua.

Lisäksi sosiaalisen median avulla omaa osaamistaan voi esitellä maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Kemppainen markkinoi puukkojaan kuvapalvelu Instagramissa. Se on johtanut tilauksiin Saksasta saakka.

MATIAS LÖVBERG

