Rieska paistuu lemiläisperheen autotallissa

LEMI Lemiläisillä leivänystävillä on mistä valita.

Reilun vuoden toiminut Immosen leipomo on tuorein lisä paikalliseen tarjontaan Maijan kotileipomon ja Tilaleipomo Lensun lisäksi. Kuukanniemeläiset Nina ja Joni Immonen perustivat yrityksen omakotitalonsa autotalliin joulukuussa 2016.

Nina Immonen työskenteli aiemmin Savitaipaleen M-marketin leipomossa. Kun kaupan omistajat jäivät eläkkeelle, kypsyi Immosen mielessä ajatus yrittäjäksi ryhtymisestä.

– Joni aina höpötti, että tehdään autotallista leipomo. Niin sitten tehtiin, vaikka ensireaktioni oli, että ei kyllä tehdä, Nina Immonen kertoo.

– Ulkopuolista työvoimaa emme remontissa käyttäneet. Arinauunin ja yleiskoneen ostimme käytettyinä. Siitä se lähti, Joni Immonen täydentää.

Ensimmäisenä Immosen rieskat löysivät tiensä Lemin K-kaupan hyllylle ja lisää tilaajia tuli alkuvaiheessa viikoittain.

Nyt Joni Immonen toimittaa aamuisin ennen päivätöihinsä lähtöä leipomon tuotteita ympäri Etelä-Karjalaa, aina Luumäen Taavetista Imatralle asti.

Asiakkaina on noin 20 kaupan lisäksi kouluja ja palvelutaloja.

– Rieska on selkeä tähtituote. Sen lisäksi leivomme esimerkiksi lepuskoja. Muita tuotteita teemme sitten sesongin mukaan, esimerkiksi vappuna teimme 3 000 munkkia, pariskunta kertoo.

Torstaisin on melkein aina onnistuttu pitämään vapaapäivä.

