Salibandynaisten otteet kiinnostivat Taipalsaarella – StU kaatoi viime sunnuntain ”kotiturnauksessa” Hatsinan

SAVITAIPALE & TAIPALSAARI Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) naisten salibandyjoukkue jatkoi hyviä otteitaan 2. divisioonassa viime sunnuntaina.

Kyseessä oli StU:n vastuuturnaus, mutta se pelattiin Taipalsaaren liikuntahallilla, sillä Savitaipaleen liikuntataloon ei mahdu täysmittaista salibandykenttää.

Valmentaja Harri Saalasti oli erityisen mielissään yleisömäärästä. Katsojia oli paikalla ottelupöytäkirjojen mukaan 90. Saalasti kertoi laskeneensa liikuntahallista parhaimmillaan satakunta silmäparia.

Toki katsojien joukkoon mahtui otteluvuoroaan odottavien joukkueiden pelaajia, mutta harvoin nähdyt naisten sarjaottelut herättivät etukäteen kiinnostusta ainakin taipalsaarelaisissa salibandyharrastajissa.

Saalastin mukaan joukkueiden vaihtopenkit siirrettiin totutusta poiketen esiintymislavan puolelle. Näin katsojia saatiin mahtumaan enemmän myös kentän tasolle yläkatsomon alle.

– Sitä suuremmalla syyllä meidän pitäisi pelata Savitaipaleella, Saalasti sanoi.

Päivän ensimmäisessä ottelussa StU sai todeta kuitenkin Joutsenon Katajan paremmakseen maalein 1-3.

Savitaipalelaisten ainoan osuman iski lohkon piste- ja maalipörssin toisena oleva Aino Jokela. Hän pääsi myös ensimmäisessä erässä kokeilemaan maalintekoa rangaistuslaukauksesta, mutta ei sillä kertaa onnistunut.

– Sellaista se on, kun kaksi tasaista ja vauhdikasta joukkuetta kohtaa. Joskus onnistuu, joskus ei, Saalasti näki.

Toisen ottelun vierasjoukkueena pelannut StU vei nimiinsä selvästi 0-5. Vastassa oli Mikkelin Hatsina II.

Mikkeliläisten kaatoa johti kakkoshyökkäystrio Riina Markku (1+1), Jenni Saalasti (2+1) ja Aino Jokela (1+2). Hatsinan maaliverkkoa pöllytti myös kolmosketjun laituri Janita Rahikainen.

StU:n maalivahti Suvi Hyrkkänen pelasi siis nollapelin, mutta tilastoista ei löydy hänen torjuntamääräänsä.

StU on kymmenen pelatun ottelun jälkeen Kaakkois-Suomen lohkon kolmantena 14 pisteellä. Voittoja on tilillä seitsemän ja tappioita kolme.

Eroa lohkokakkoseen, Joutsenon Katajaan, on vain yksi piste.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi